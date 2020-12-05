Австрійцям, які будували театр в окупованому Криму, заборонять в'їзд до України
Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальну справу проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Все тому, що архітектори брали участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.
Україна запустила процес санкцій проти бюро. Про це повідомив спецпредставник МЗС України із питань санкційної політики Олексій Макеєв у фейсбуці.
До теми Австрійські архітектори будують театр в окупованому Севастополі: Україна готує санкції
Керівництву бюро хочуть заборонити в'їзд в Україну. Дипломат зауважив, що тепер з іменем архітекторів буде пов’язане "ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину".
Керівник Вольф Прікс ще довго не позбудеться тавра "кишенькового архітектора Кремля",
– наголосив Макеєв.
Крім того, дипломат закликав іноземний та український бізнес відмовитися від роботи з Coop Himmelb(l)au.
Що цьому передувало
- Раніше австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau взяло участь у проєкті президента Росії Володимира Путіна в Криму.
- Архітектори споруджували в окупованому Севастополі оперний театр.
- До слова, будівництво театру Кремль затіяв ще у 2019 році.
- На початку 2020 року Україна намагалась переконати бюро не псувати свою репутацію. Однак ті відмовились.
До речі Встановлення турбін Siemens у Криму: скандал отримав продовження
Поділитися новиною