Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальну справу проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Все тому, що архітектори брали участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.

Україна запустила процес санкцій проти бюро. Про це повідомив спецпредставник МЗС України із питань санкційної політики Олексій Макеєв у фейсбуці.

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Керівництву бюро хочуть заборонити в'їзд в Україну. Дипломат зауважив, що тепер з іменем архітекторів буде пов’язане "ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину".

Керівник Вольф Прікс ще довго не позбудеться тавра "кишенькового архітектора Кремля",

– наголосив Макеєв.

Крім того, дипломат закликав іноземний та український бізнес відмовитися від роботи з Coop Himmelb(l)au.

Що цьому передувало

Раніше австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau взяло участь у проєкті президента Росії Володимира Путіна в Криму.

Архітектори споруджували в окупованому Севастополі оперний театр.

До слова, будівництво театру Кремль затіяв ще у 2019 році.

На початку 2020 року Україна намагалась переконати бюро не псувати свою репутацію. Однак ті відмовились.

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