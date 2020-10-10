У селі Станіславчик Вінницької області 9 жовтня близько 13:30 BMW протаранила паркан і влетіла у господарську будівлю. Двоє людей загинули на місці.

Що відомо про ДТП

Водій за кермом авто не впорався з кермуванням. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області. Машина врізалась у господарську будівлю жителя села.

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Оскільки BMW повністю протаранила стіну, споруда завалилась. Автомобіль теж зазнав сильних пошкоджень.

Що відомо про постраждалих

У результаті 35-річний водій автомобіля та його 23-річний пасажир, житель сусіднього села, загинули на місці. Ще один пасажир травмувався, його забрали до районної лікарні.

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії, кримінальне провадження вже відкрили. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.



Розбита BMW/ Фото поліції Вінниччини

Приблизне місце, де сталась ДТП: