Автомобіль нардепа від "Слуга народу" Олександра Дубінського забрав евакуатор. Річ у тім, що парламентар неправильно припаркувався в Десятинному провулку.

Допис та фото з елітною автівкою "слуги" з’явився на фейсбук-сторінці Сергія Наумовича. Користувач відзначився жартом в стилі Дубінського в його ж бік.

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Мама любить швидкість, а евакуатор любить автомобілі,

– написав він.

У соцмережі уточнили, що іномарку Дубінського забрали саме з Десятинного провулка.



Автівка Дубінського на евакуаторі / Фото з соцмереж

Сам Дубінський вже встиг прокоментувати інцидент "Стране". Він підтвердив те, що його авто забрали та додав, що не має претензій.

"А я без претензій. Поставив машину в недозволеному місці, її евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху. Ніяких проблем немає. Забрали одну – пересів в іншу, одну з шести, які так любить рахувати "колективна бігусятіна". А взагалі, паркуйтесь за правилами, будьте здорові і щасливі", – у притаманній йому манері заявив Дубінський.

Тим часом у соцмережах сторінку Дубінського почали тегати та запитувати, чи справді його авто забрав евакуатор. Аби поставити крапку у цій історії скандальний "слуга" оприлюднив у телеграмі такий скриншот:

Дубінський і його автомобілі та "мама, яка любить швидкість": коротко