"Мама любить швидкість, а евакуатори – автомобілі": авто Дубінського евакуювали в Києві
Автомобіль нардепа від "Слуга народу" Олександра Дубінського забрав евакуатор. Річ у тім, що парламентар неправильно припаркувався в Десятинному провулку.
Допис та фото з елітною автівкою "слуги" з’явився на фейсбук-сторінці Сергія Наумовича. Користувач відзначився жартом в стилі Дубінського в його ж бік.
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Мама любить швидкість, а евакуатор любить автомобілі,
– написав він.
У соцмережі уточнили, що іномарку Дубінського забрали саме з Десятинного провулка.
Автівка Дубінського на евакуаторі / Фото з соцмереж
Сам Дубінський вже встиг прокоментувати інцидент "Стране". Він підтвердив те, що його авто забрали та додав, що не має претензій.
"А я без претензій. Поставив машину в недозволеному місці, її евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху. Ніяких проблем немає. Забрали одну – пересів в іншу, одну з шести, які так любить рахувати "колективна бігусятіна". А взагалі, паркуйтесь за правилами, будьте здорові і щасливі", – у притаманній йому манері заявив Дубінський.
Тим часом у соцмережах сторінку Дубінського почали тегати та запитувати, чи справді його авто забрав евакуатор. Аби поставити крапку у цій історії скандальний "слуга" оприлюднив у телеграмі такий скриншот:
Дубінський і його автомобілі та "мама, яка любить швидкість": коротко
- У листопаді 2019 року журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші" дізналися, що нардепу від "Слуги народу" Олександрові Дубінському і його матері належить 17 автомобілів, серед яких – Maserati й колекція Mercedes, а також 24 квартири, два будинки, 70 соток землі.
- На запитання про те, звідки у нього стільки автівок та нерухомості (на суму у майже 2,5 мільйона доларів), Дубінський лиш віджартовувався та навіть прийшов у Раду в футболці, на якій красувалась відповідь: "Мама любить швидкість".