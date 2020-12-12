Авто протаранило натовп мітингувальників у Нью-Йорку: багато потерпілих – відео 18+
В американському Нью-Йорку в районі Манхеттен машина в'їхала у натовп протестувальників. У результаті травм зазнали щонайменше 6 людей (деякі ЗМІ пишуть про 7). Інцидент трапився приблизно о 4 дня 11 грудня за місцевим часом (23:00 за Києвом).
Автомобіль в'їхав у натовп мітингувальників у Нью-Йорку: деталі
Відомо, що за кермом перебувала жінка. Про це з посиланням на поліцію повідомляє The New York Times.
Ще один схожий гучний інцидент У Лондоні авто протаранило натовп на тротуарі: є поранені – фото
Також у мережі оприлюднили відео інциденту. На кадрах видно, як мітингувальники оточили авто та почали стукати про склу й капоту. Жінка-водій, зі свого боку, запанікувала та рушила з місця.
У результаті автомобіль розкидав мітингувальників на землю, потім проскочив через перехрестя, вдаривши ще більше пішоходів. Зауважимо, що деякі з потерпілих були на велосипедах.
Авто вїхало у мітингувальників у Манхеттені, Нью-Йорк: дивіться відео (Увага! Кадри – не для людей зі слабкими нервами! 18+)
Правоохоронці кажуть, що людей, яких збила машина, госпіталізували. На щастя, ніхто з них не отримав серйозні травм.
Водійка та її пасажир залишилися на місці ДТП. Їх допитала поліція. Крім того, винуватицю ДТП затримали. Однак, невідомо, чи їй висунуть обвинувачення. Щоправда, за словами поліцейських, мотиви жінки є незрозумілими.
На ще одному відео, розміщеному в мережі, видно, як поліція затримує рудоволосу жінка в спортивному костюмі. У цей час мітингарі кричать на неї з тротуару. Можна припустити, що це там сама водійка машини. Хоча у мережі повідомляють, що поліція також затримала одного з мітингувальників.
Дивіться відео, як поліція затримує рудоволосу жінку
Зверніть увагу В Одесі нетверезий водій збив 3 волонтерів, вижив лише один: фото
Що це був за мітинг
Американські ресурси інформують, що автомобіль врізався в натовп учасників демонстрації, що виступають на захист голодуючих в'язнів в одній із в'язниць Нью-Джерсі.
В акції брали участь від 40 до 50 осіб.
Поділитися новиною