В американському Нью-Йорку в районі Манхеттен машина в'їхала у натовп протестувальників. У результаті травм зазнали щонайменше 6 людей (деякі ЗМІ пишуть про 7). Інцидент трапився приблизно о 4 дня 11 грудня за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Автомобіль в'їхав у натовп мітингувальників у Нью-Йорку: деталі

Відомо, що за кермом перебувала жінка. Про це з посиланням на поліцію повідомляє The New York Times.

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Також у мережі оприлюднили відео інциденту. На кадрах видно, як мітингувальники оточили авто та почали стукати про склу й капоту. Жінка-водій, зі свого боку, запанікувала та рушила з місця.

У результаті автомобіль розкидав мітингувальників на землю, потім проскочив через перехрестя, вдаривши ще більше пішоходів. Зауважимо, що деякі з потерпілих були на велосипедах.

Авто вїхало у мітингувальників у Манхеттені, Нью-Йорк: дивіться відео (Увага! Кадри – не для людей зі слабкими нервами! 18+)

Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC



Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020

Правоохоронці кажуть, що людей, яких збила машина, госпіталізували. На щастя, ніхто з них не отримав серйозні травм.

Водійка та її пасажир залишилися на місці ДТП. Їх допитала поліція. Крім того, винуватицю ДТП затримали. Однак, невідомо, чи їй висунуть обвинувачення. Щоправда, за словами поліцейських, мотиви жінки є незрозумілими.

На ще одному відео, розміщеному в мережі, видно, як поліція затримує рудоволосу жінка в спортивному костюмі. У цей час мітингарі кричать на неї з тротуару. Можна припустити, що це там сама водійка машини. Хоча у мережі повідомляють, що поліція також затримала одного з мітингувальників.

Дивіться відео, як поліція затримує рудоволосу жінку

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Що це був за мітинг

Американські ресурси інформують, що автомобіль врізався в натовп учасників демонстрації, що виступають на захист голодуючих в'язнів в одній із в'язниць Нью-Джерсі.

В акції брали участь від 40 до 50 осіб.

Зауважимо! Випадки, коли машини вїждають у натовп – не рідкість. Останній такий інцидент у Європі стався на початку грудня. Тоді у німецькому місті Трір позашляховик наїхав на людей, які йшли пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм загинули п'ятеро осіб, серед них – немовля. Ще 14 пішоходів госпіталізували із важкими травмами. Щодо водія машини, то він був п'яним. Поліція не пов'язує його дії з тероризмом.