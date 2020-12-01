На заході Німеччини в містечку Трір позашляховик Range Rove в’їхав у пішохідну зону. У результаті понад 10 людей постраждали. Крім того, на жаль, є жертви. Інцидент трапився вдень 1 грудня.

Докладніше про гучну ДТП у Трірі

Про інцидент у твіттері повідомила місцева поліція. Також у мережі з'явилися кадри з місця інциденту.

Попередній резонансний інцидент у Німеччині Чоловік із ножем напав на людей в Оберхаузені: є потерпілі

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Трірі, Німеччина

Німецькі ЗМІ повідомляють, що автомобіль рухався зі швидкість у 70 кілометрів за годину. Водія правоохоронці вже затримали. Наразі поліція з'ясовує його мотиви. Місцева влада, зі свого боку, зазначила, що наїзд був умисним.

Авто в'їхало в натовп у німецькому Трірі: дивіться відео із затриманням водія

За словами бургомістра, 2 людини загинули. Це також підтвердили в поліції. Ще приблизно 15 отримали травми, але кількість потерпілих зростає.

Жителям міста рекомендували не відвідувати район події.

До речі У Перу мікроавтобус злетів у яр: багато жертв і постраждалих

Де розташовується Трір / Карта