Гучна ДТП сталася 4 грудня в Черкасах на вулиці Сумгаїтській. Тут водій Volkswagen Caddy на пішохідному переході збив старшу жінку та малолітнього хлопчика. На жаль, бабуся дитини від отриманих травм загинула на місці, а хлопчик потрапив до лікарні. Натомість водія уже затримали правоохоронців.

Що кажуть у поліції

Трагедія сталася приблизно о 18:00. Відомо, що дитині було 6 років. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

Зверніть увагу У центрі Чернівців копи збили жінку: переходила дорогу у неналежному місці

Водія Volkswagen поліцейські затримали, а машину помістили на арештмайданчик.

Наразі слідчі розглядають кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Також водія позбавлять права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Деталі трагедії від ЗМІ

Правоохоронці встановили, що 59-річний водій рухався з боку вулиці 30-річчя Перемоги в напрямку вулиці Академіка Корольова. Він збив пішоходів на нерегульованому переході. Про це повідомляє "Обозреватель".

Щодо загиблої жінки, то її було 82 роки. Вона проживала в Черкасах. Її онук отримав перелом лобової кістки черепа, численні садна та забої. Дитину госпіталізували в Черкаську обласну дитячу лікарню. У 6-річної дитини залишився тільки тато.

Зверніть увагу Школярка протаранила бетонний паркан військової частини на Волині: фото

До слова, нещодавно діти також постраждали внаслідок масштабної ДТП у Києві. На щастя, вони лишилися живими.