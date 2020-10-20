Незабаром в європейських містах на лініях громадського транспорту з'являться автобуси українського виробництва.

"Запорізький Автомобілебудівний Завод" сертифікує нову модифікацію автобуса ЗАЗ А10 "міський" за новітнім екологічним стандартом Євро-6.

Це означає, що незабаром в європейських містах на лініях громадського транспорту з'являться автобуси українського виробництва. На ЗАЗі повідомляють, що виробництво сертифікованої по євро-6 модифікації 10-метрового низькопідлогового А10 стартує найближчим часом.

Як зазначає Голова Правління ЗАЗ Микола Євдокименко, рішення про сертифікацію автобусної техніки згідно стандартом євро-6 пов'язане з планами розширення присутності продукції заводу на зовнішніх ринках, у тому числі країн Європейського Союзу.

За словами Євдокименка, завод послідовно розширює модельний ряд автобусів. Так, крім техніки нового екологічного стандарту протягом найближчого місяця почнеться виробництво автобуса ЗАЗ А09, призначеного для обслуговування приміських маршрутів в Україні. Автобус буде відповідати екологічному стандарту євро-5 і комплектуватися двигуном і трансмісією Mercedes-Benz. Паралельно ведеться робота над розширенням асортименту автобусів малого класу – до кінця місяця отримаємо сертифікацію на модель ЗАЗ А08 "місто".

Нагадаємо, що ЗАЗ – єдине в Україні підприємство, що володіє потужностями для повного циклу виробництва автомобілів, у 2020 році на заводі налагоджено виробництво автобусів. На цей час в автобусне портфоліо підприємства входять автобуси малого класу ЗАЗ А08 "передмістя" і ЗАЗ А08 "шкільний". Обидва продукти відмінно зарекомендували себе в експлуатації та мають стабільний попит в регіонах України. До кінця року лінійку А08 поповнить модифікація "місто".

Запорізький автомобілебудівний завод – найбільший виробник автомобілів в Україні. Підприємство має у своєму розпорядженні необхідне сучасне обладнання та висококваліфікований персонал для здійснення повномасштабного випуску автомобілів. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки. Підприємство має досвід виробництва легкої комерційної техніки та вантажних автомобілів. Завод також виробляє автобуси малого та середнього класу. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.