FlixBus – найбільший оператор автобусних перевезень – оголосив про відкриття 3 нових міжнародних ліній з України до Польщі та Чехії. На карту маршрутів додали 3 обласних центри – Чернівці, Івано-Франківськ та Луцьк.

Всі нові лінії відправлятимуться 2 рази на тиждень, починаючи з 4 листопада 2020 року. Про це повідомили у пресрелізі компанія FlixBus.

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В перші 2 тижні поїздок квитки можна купити зі знижкою.

Сьогодні FlixBus в Україні виходить на новий рівень. Ми нарешті запускаємо тут нові зелені лінії з повними стандартами FlixBus, а особливо для нас було важливо з'єднати брендованими автобусами Київ і Варшаву,

– повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

За його словами, FlixBus тепер доступний в 12 українських областях: "Ми розширюємося за часів, коли всім туристичним бізнесам доводиться нелегко, але попит на поїздки між Україною і Польщею існує навіть зараз, коли подорожувати можуть в основному трудові мігранти".

Нові маршрути ліній

Повний маршрут лінії CUA025: Львів – Краків – Катовіце – Богумін – Острава.

Лінії № 3222 Київ – Варшава – Щецин і № 3241 Чернівці – Варшава будуть з повними стандартами і фірмовими зеленими автобусами FlixBus. Маршрути цих ліній такі:

№ 3222: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольський – Щецин.

№ 3241: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава.

Базові стандарти

"На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів", – йшлось у повідомленні.

Автобуси 3 нових ліній відповідатимуть базовим стандартам FlixBus:

► туалет в автобусі;

► розетки;

► зручні сидіння зі збільшеним простором для ніг;

► безкоштовний Wi-Fi на борту;

► кондиціонери;

► спеціальне навчання водіїв від FlixBus.

Під час поїздки пасажири зобов'язані носити маску, закриваючи ніс і рот. Компанія також нагадала своїм клієнтам про необхідність уважно перевіряти правила в'їзду в країну перед плануванням поїздки.