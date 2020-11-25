Вже 5 місяців в Україні працює система автофіксації порушень правил дорожнього руху. З того часу кількість постанов знизилась майже на 30%.

Є чітка тенденція до зменшення порушень швидкісного режиму. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

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За 5 місяців роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про перевищення швидкості знизилася майже на 30%,

– наголосив Аваков.

Та додав, що система справді працює й дає результати.

Глава МВС також зазначив, що до кінця 2020 року підготують та встановлять ще 220 камер. А протягом 2021 року – додаткові 300 камер.

Довідка. Наразі в Україні встановили 45 камер автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Система запрацювала 1 червня 2020 року. А з 19 листопада за порушення почали штрафувати й автівки на іноземній реєстрації.

Автоматична система фіксації порушень ПДР: результати та плани на майбутнє