Автофіксація порушень ПДР працює 5 місяців: які результати
Вже 5 місяців в Україні працює система автофіксації порушень правил дорожнього руху. З того часу кількість постанов знизилась майже на 30%.
Є чітка тенденція до зменшення порушень швидкісного режиму. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.
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За 5 місяців роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про перевищення швидкості знизилася майже на 30%,
– наголосив Аваков.
Та додав, що система справді працює й дає результати.
Глава МВС також зазначив, що до кінця 2020 року підготують та встановлять ще 220 камер. А протягом 2021 року – додаткові 300 камер.
Автоматична система фіксації порушень ПДР: результати та плани на майбутнє
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