Українські мережі АЗС продовжують підіймати ціни на автогаз. 7 жовтня його середня вартість склала 12,13 гривень за літр,

Вона зросла від 5 до 10 копійок, повідомляє Enkorr, посилаючись на "Консалтингову групу А-95".

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Ціни у мережі WOG

WOG в середньому підвищила ціни на 4 копійки за літр. Тож тепер вартість автогазу на АЗС цієї мережі сягає 12,85 гривні.

Це відбулося, зокрема, через підняття цін у Донецькій та Дніпропетровській областях на 40 та 50 копійок. У цих регіонах літр автогазу можна придбати за 12,88 та 12,89 гривні відповідно.

Ціни у мережі ОККО

ОККО в середньому підвищила ціни на 10 копійок за літр. Вартість автогазу там тепер сягає 12,97 гривні.

У Закарпатській та Чернігівській областях мережа підняла ціни на 40 копійок за літр – до 12,79 і 12,89 гривні відповідно.

В інших регіонах України автогаз на АЗС мережі ОККО подорожчав на 10 – 20 копійок.

Ціни у мережах Shell та SUN OIL

Мережа автозаправок Shell в середньому підняла вартість автогазу на 5 копійок за літр – до 12,32 гривні.

Натомість на українських АЗС SUN OIL вартість автогазу тепер сягає 12,12 гривні за літр – вона зросла на 3 копійки.



Ціна на автогаз в Україні 7 жовтня / Скриншот з сайту enkorr.ua