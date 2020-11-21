Під лікарнею у Феофанії активісти передали Зеленському низку вимог: фото, відео
У День Гідності та Свободи, 21 листопада, у Києві відбувся автомарш. Учасники акції вирушили до лікарні "Феофанія", де від коронавірусу лікується президент Володимир Зеленський. Главі держави організатори передали низку вимог.
Акція стартувала з Європейської площі
Так, кілька десятків автівок приїхали до "Феофанії". Про це інформує 24 канал.
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Протестувальники були вздовж всієї дороги. До слова, колону супроводжувала поліція. Біля "Феофанії" також чатували правоохоронці.
Організатором акції виступив Рух Опору Капітуляції. На акцію запросили усіх охочих з транспортними засобами та без. Також закликали брати з собою шини та шматки асфальту, які і повезуть у медзаклад, де зараз перебуває глава держави.
Дивіться відео з автопробігу:
Автівки прямували до "Феофанії" / Фото 24 каналу
Автопробіг до "Феофанії" / Фото 24 каналу
Машини ідуть до лікарні, де лікується Зеленський / Фото 24 каналу
Ще до початку акції поліція вже чергувала біля "Феофанії". За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, в лісі неподалік теж є правоохоронці. Навколо медзакладу стояли автобуси поліції.
Поліція біля "Феофанії" / Фото PavlovskyNews
Поліцейські автобуси біля Феофанії / Фото PavlovskyNews
Невідомі чатують біля "Феофанії" / Фото PavlovskyNews
Як починався автопробіг / Фото Анни Брикової, 24 канал:
Зауважимо, близько 17 години акція завершилася. Протестувальники засипали холодним асфальтом зелену картонку з написом "Зе" та зображенням кайданків. Крім того, люди запалили димові шашки.
Дивіться відео завершення акції біля "Феофанії":
Акція біля "Феофанії" завершилася / Фото Андрія Костюка для 24 каналу
Які вимоги висунути Володимиру Зеленському:
- Повернути повноваження НАЗК та НАБУ.
- Ліквідувати Окружний адмінсуд міста Києва та завершити судову реформу.
- Реформувати СБУ.
- Відкликати президентський законопроєкт щодо перезапуску КСУ та внести до Верховної Ради проєкт, яким передбачено прозорий механізм формування складу КСУ.
- Відкликати законопроєкт "Про народовладдя – через всеукраїнський референдум".
- Покарати організаторів президентського "опитування".
- Звільнити керівників всіх правоохоронних органів, причетних до репресій.
- Припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування.
- Негайно звільнити з-під варти Андрія Антоненка.
- Відкликати "План дій" української делегації в Тристоронній контактній групі та відмовитися від обговорення 31 березня, як дати проведення виборів на окупованих територіях.
- Прийняти законопроєкти про деокупаційні заходи та боротьбу з колаборантами.
- Звільнити Андрія Єрмака, Руслана Демченка, Леоніда Кравчука, Олега Татарова.
- Відправити у відставку повний склад уряду.
- Розпочати кримінальне розслідування незаконного перерозподілу та корупційного використання коштів антиковідного фонду.
- Припинити знищення малого та середнього бізнесу та позбавити олігархів монопольного впливу на українську економіку.
Що відомо про лікування Зеленського у "Феофанії"?
9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом. 2 листопада Зеленського госпіталізували до клініки "Феофанія". З лікарні глава держави кілька разів записував відеозвернення. За словами речниці Зеленського Юлії Мендель, президент почувається значно краще.
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