У День Гідності та Свободи, 21 листопада, у Києві відбувся автомарш. Учасники акції вирушили до лікарні "Феофанія", де від коронавірусу лікується президент Володимир Зеленський. Главі держави організатори передали низку вимог.

Акція стартувала з Європейської площі

Так, кілька десятків автівок приїхали до "Феофанії". Про це інформує 24 канал.

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Протестувальники були вздовж всієї дороги. До слова, колону супроводжувала поліція. Біля "Феофанії" також чатували правоохоронці.

Організатором акції виступив Рух Опору Капітуляції. На акцію запросили усіх охочих з транспортними засобами та без. Також закликали брати з собою шини та шматки асфальту, які і повезуть у медзаклад, де зараз перебуває глава держави.

Дивіться відео з автопробігу:



Автівки прямували до "Феофанії" / Фото 24 каналу



Автопробіг до "Феофанії" / Фото 24 каналу



Машини ідуть до лікарні, де лікується Зеленський / Фото 24 каналу

Ще до початку акції поліція вже чергувала біля "Феофанії". За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, в лісі неподалік теж є правоохоронці. Навколо медзакладу стояли автобуси поліції.



Поліція біля "Феофанії" / Фото PavlovskyNews



Поліцейські автобуси біля Феофанії / Фото PavlovskyNews



Невідомі чатують біля "Феофанії" / Фото PavlovskyNews

Як починався автопробіг / Фото Анни Брикової, 24 канал:

Зауважимо, близько 17 години акція завершилася. Протестувальники засипали холодним асфальтом зелену картонку з написом "Зе" та зображенням кайданків. Крім того, люди запалили димові шашки.

Дивіться відео завершення акції біля "Феофанії":



Акція біля "Феофанії" завершилася / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

Які вимоги висунути Володимиру Зеленському:

Повернути повноваження НАЗК та НАБУ.

Ліквідувати Окружний адмінсуд міста Києва та завершити судову реформу.

Реформувати СБУ.

Відкликати президентський законопроєкт щодо перезапуску КСУ та внести до Верховної Ради проєкт, яким передбачено прозорий механізм формування складу КСУ.

Відкликати законопроєкт "Про народовладдя – через всеукраїнський референдум".

Покарати організаторів президентського "опитування".

Звільнити керівників всіх правоохоронних органів, причетних до репресій.

Припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування.

Негайно звільнити з-під варти Андрія Антоненка.

Відкликати "План дій" української делегації в Тристоронній контактній групі та відмовитися від обговорення 31 березня, як дати проведення виборів на окупованих територіях.

Прийняти законопроєкти про деокупаційні заходи та боротьбу з колаборантами.

Звільнити Андрія Єрмака, Руслана Демченка, Леоніда Кравчука, Олега Татарова.

Відправити у відставку повний склад уряду.

Розпочати кримінальне розслідування незаконного перерозподілу та корупційного використання коштів антиковідного фонду.

Припинити знищення малого та середнього бізнесу та позбавити олігархів монопольного впливу на українську економіку.

Зверніть увагу! Організатори акції закликали провести аналогічні заходи в інших містах. Вимоги закликали передавати в облдержадміністрації.