На Луганщині 13 жовтня невідомі знищили автомобіль правозахисниці та директорки "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової. Наразі вона перебуває на лікуванні в іншому регіоні.

Інцидент стався у місті Лисичанську. Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

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В автомобілі розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону та викрадені державні автомобільні номери та збиті бокові дзеркала,

– розповіла Денісова.



Фото автомобіля / Фото Людмили Денісової



Фото автомобіля / Фото Людмили Денісової



Фото з салону автомобіля / Фото Людмили Денісової

Що каже сама Ястребова

Активістка розповіла, що неодноразово отримувала погрози від незнайомців. Їй дзвонили з невідомих номерів.

Що каже Денісова

Правозахисниця зауважила, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині. Вона звернулася до правоохоронців з проханням вижити необхідних заходів, щоб розкрити злочин та притягнути винних до відповідальності. Денісова також просить МВС України на постійній основі контролювати розслідування.

Зверніть увагу! Віра Ястребова – українська правозахисниця, яка висвітлює проблеми на окупованих територіях Донбасу. Зокрема, з COVID-19 та протестами шахтарів.