Автомобіль врізався у ворота офісу Ангели Меркель: відео, фото
У Берліні 25 листопада автомобіль врізався в ворота офісу канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Чоловіка, що був за кермом, затримали.
Про постраждалих наразі інформації немає
На машині були написи "Ви – чортові вбивці дітей та старих". Про це інформує DW.
Читайте також "Обійдеться без свинячих рульок": у Німеччині паб вніс у чорний список Ангелу Меркель
Також на автівці написали білою фарбою "Зупиніть політику глобалізації".
Чоловіка, що був у машині, затримали
Інцидент стався під час важливої відеоконференції канцлерки Меркель з очільниками федеральних земель щодо продовження карантинних заходів у країні. Повідомлень про постраждалих в результаті наїзду наразі немає.
Чоловіка, що був у автівці, затримали. Поліція оглядає транспортний засіб.
Німці активно протестують проти карантинних обмежень
Зазначимо, що у Німеччині часто відбуваються акції проти жорстких карантинних обмежень. Так, 18 листопада у Берліні численну демонстрацію правоохоронцям довелось розганяти з допомогою водометів. Силовики затримали одразу 365 осіб. У сутичках постраждали, як мітингувальники, так і поліцейські.
Поділитися новиною