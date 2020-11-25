У Берліні 25 листопада автомобіль врізався в ворота офісу канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Чоловіка, що був за кермом, затримали.

Про постраждалих наразі інформації немає

На машині були написи "Ви – чортові вбивці дітей та старих". Про це інформує DW.

Читайте також "Обійдеться без свинячих рульок": у Німеччині паб вніс у чорний список Ангелу Меркель

Також на автівці написали білою фарбою "Зупиніть політику глобалізації".

Чоловіка, що був у машині, затримали

Інцидент стався під час важливої відеоконференції канцлерки Меркель з очільниками федеральних земель щодо продовження карантинних заходів у країні. Повідомлень про постраждалих в результаті наїзду наразі немає.

Чоловіка, що був у автівці, затримали. Поліція оглядає транспортний засіб.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, що це була акція антиглобалістів. Також не відкидають того, що у такий спосіб чоловік висловив протест проти жорстких карантинних обмежень.

# SON DAKİKA Bir kişi Bakanlar kurulu devam ederken #Almanya Başbakanlığa girmek istedi #Merkel pic.twitter.com/oNPFCcu5oc — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 25, 2020

Ein Kfz ist in das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. @Kopfzeiler und @caro_lix aus unserem @DLF-Hauptstadtstudio sind vor Ort. pic.twitter.com/H9JXOera1x — Dlf Hauptstadtstudio (@Dlf_Berlin) November 25, 2020

Німці активно протестують проти карантинних обмежень

Зазначимо, що у Німеччині часто відбуваються акції проти жорстких карантинних обмежень. Так, 18 листопада у Берліні численну демонстрацію правоохоронцям довелось розганяти з допомогою водометів. Силовики затримали одразу 365 осіб. У сутичках постраждали, як мітингувальники, так і поліцейські.