Винахідник Карл Бенц прославив Німеччину як батьківщину автомобіля. Проте відомо, що успіху йому вдалося досягти, зокрема, завдяки його дружині Берті.

Саме її незламна віра та переконання в те, що витвір чоловіка змінить світ, зіграли ключову роль у розвитку автомобільної промисловості. Детальніше – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Берта розірвала заручини, аби одружитися з Бенцом

Берта Рінгер походила із заможної родини з міста Пфорцгейм. На момент знайомства з майбутнім всесвітньо відомим винахідником дівчина була заручена. Проте доленосна зустріч із Бенцом змінила все її життя.



Юна Берта Рінгер / Архівне фото

Карл був завзятим винахідником, а його заповітною мрією було створити машину для пересування на великі дистанції і врешті відмовитися від кінських упряжок. Майже весь свій час Бенц проводив у майстерні, а його винаходи вимагали постійних фінансових вкладень.

Відтак, забезпечити безхмарне майбутнє для сім'ї він не міг. І все ж Берта повірила в успіх Карла, розірвала попередні заручини й у 1872 році вони побралися. Після одруження молода сім’я переїхала у місто Мангейм.

Окрім того, Берта вмовила батьків віддати новоспеченому чоловікові частину приданого, щоб той зміг утримати на плаву свою поки не надто успішну майстерню.

Винахід Бенца називали "сатанинським візком"

Карл Бенц називав свою дружину "натурою темпераментною". Він стверджував, що Берта не була класичною домогосподаркою тієї епохи. Вона цікавилася справами чоловіка, підтримувала його в усіх починаннях і прекрасно розбиралася в технічних тонкощах проєктів.

Цікаво! Щоразу, коли винахідник засмучувався через невдачу, Берта приходила йому на допомогу і вселяла в нього впевненість для нових звершень.

29 січня 1886 року Карл Бенц отримав патент на екіпаж з двигуном внутрішнього згоряння. Ще через рік триколісний Benz Motorwagen був представлений на виставці в Парижі. Карл намагався популяризувати свій витвір і в Німеччині, проте там до винаходу ставилися з побоюванням.



Автомобіль Benz Motorwagen, створений Карлом Бенцом / Архівне фото

Гуркіт двигуна лякав коней на вулицях, та й демонстраційні поїздки не завжди проходили гладко. Під час одного з таких тест-драйвів, наприклад, авто врізалося в стіну будинку. Винахід почали називати "сатанинським візком".

Відтак, охочих придбати автомобіль не було, а чиновники й зовсім заборонили використання автомобіля на дорогах Мангейма. Після таких невдач сумніви щодо успішності винаходу все частіше закрадалися в думки Бенца. Автомобіль здавався йому недосконалим і ненадійним.

Бенц влаштувала перший у світі автомобільний тест-драйв

Єдиною людиною, яка як і раніше була впевненою в успіху підприємства, була Берта Бенц. Вона вирішила довести чоловікові, що Benz Motorwagen все-таки може долати довгі дистанції.

5 серпня 1888 року Берта разом зі синами Ойгеном і Ріхардом, яким на той час було 15 і 13 років відповідно, вирушили у подорож на останній моделі авто Карла. Це була трохи допрацьована версія оригінального Motorwagen, яку винахідник запатентував у 1886 році.

Через заборону пересування автомобілями в місті, така поїздка формально була нелегальною. Проте рішуче налаштована Берта навіть не думала відступати від задуманого. Вранці вона з допомогою дітей виштовхала автомобіль якомога далі від будинку і запустила двигун.



Знакова подорож Берти Бенц / Ілюстрація

Чоловікові Берта про свої плани не сказала ні слова. Вона тільки залишила записку, в якій повідомила, що подалася з дітьми у Пфорцгейм відвідати бабусю. Безумовно, Карл Бенц хвилювався за сім'ю.

По-перше, тоді не було ані дорожніх карт, ані GPS, тож дружині доводилося орієнтуватися в дорозі за допомогою річок та залізничних шляхів. По-друге, Бенц не був до кінця впевнений у надійності свого винаходу. Врешті, він мав рацію.

Берті доводилося власноруч ремонтувати авто

► По дорозі у автомобіля забилася труба для постачання палива і вийшов з ладу ізолятор проводки. Гальма, які були виготовлені з деревини, теж виявилися неміцними і швидко зламалися. Жінці довелося вигадувати, як відремонтувати неполадки.

Провідник палива Берта прочистила за допомогою шпильки від капелюха, а ізолятор обгорнула підв'язкою для панчіх. Щоб полагодити гальма, жінка була змушена відвідати шевця. В нього вона придбала 2 шматки шкіри, з яких зробила гальмівні накладки. Так Берта винайшла накладки для гальм, які з того часу використовували у конструюванні авто.

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► Труднощі виникали і при крутих підйомах вгору. Автомобіль не був достатньо потужним, щоб долати такий шлях, тож родині доводилося штовхати його власноруч.

► Ще однією проблемою автомобіля був розмір паливного бака. Він не вміщав достатньо рідини, яка була необхідною для подолання такої відстані. Проте Берта знайшла рішення і в цьому випадку. Жінка придбала в аптеці нафту, яка в ті часи продавалася для використання в господарстві. Вмілі господині виводили з її допомогою плями. Так аптека стала першою заправною станцією для авто.

Щоб подолати 106 кілометрів дороги з одного міста в інше, Берті з дітьми довелось витратити 12 годин. Відразу після прибуття жінка надіслала чоловікові телеграму, що вони щасливо добралися. Додому в Мангейм Берта повернулася із синами також на авто.

Подорож поклала початок епосі автомобіля

Саме ця поїздка довела, що у автомобіля є майбутнє, а також привернула увагу преси. Хоча передусім Берта прагнула лише повернути чоловікові впевненість у своєму винаході. Врешті Бенц зробив у конструкції Motorwagen необхідні зміни і через деякий час у фірми з'явилися перші клієнти.



Карл Бенц з дружиною Бертою / Архівне фото

Так подорож Берти Бенц поклала початок епосі автомобіля. Вже наприкінці 1888 року перший Motorwagen №3 зійшов з конвеєра і надійшов у продаж. А до початку 1900 року компанія Benz стала найбільшим автовиробником у світі.

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Можливо, завдяки саме цьому винаходу, Німеччина досі залишається одним з лідерів автомобільної індустрії. У 2008 році знаменита траса з міста Мангейм до Пфорцгейма була названа на честь Берти Бенц. Ця дорога отримала в Німеччині офіційний статус "пам'ятки промислової історії".