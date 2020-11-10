Апарат Верховної Ради закупив 14 автомобілів Toyota Camry вартістю понад 12 мільйонів гривень. У категорії "комфорт" придбали 10 автівок, у категорії "елеганс" – 4 машини.

Угоду про закупівлю автівок Апарат Ради уклав з ТОВ "Артсіті" (Харків). Про це мовиться в розслідуванні "Наших грошей".

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Що відомо про нові автівки для Ради

Компанія "Артсіті" є офіційним дилером Toyota і через ТОВ "Фінансова компанія Укр-Фін-Груп" однією з її власниць зазначена росіянка Лариса Атапіна.

Вартість 1 авто у категорії "комфорт" становить 895 тисяч гривень.

Вартість 1 авто "елеганс" – 896 тисяч гривень.

Усі автівки мають:

підігрів передніх сидінь;

датчики паркування;

камеру заднього виду;

клімат-контроль;

аудіосистему.

Зверніть увагу! У листопаді НБУ поповнив свій автопарк 7 новими автомобілями марки Toyota. Найдорожча з них коштувала 2,4 мільйона гривень.