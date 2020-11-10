Автопарк Ради поповнили новими машинами: елітні "красуні" коштували понад 12 мільйонів гривень
Апарат Верховної Ради закупив 14 автомобілів Toyota Camry вартістю понад 12 мільйонів гривень. У категорії "комфорт" придбали 10 автівок, у категорії "елеганс" – 4 машини.
Угоду про закупівлю автівок Апарат Ради уклав з ТОВ "Артсіті" (Харків). Про це мовиться в розслідуванні "Наших грошей".
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Що відомо про нові автівки для Ради
Компанія "Артсіті" є офіційним дилером Toyota і через ТОВ "Фінансова компанія Укр-Фін-Груп" однією з її власниць зазначена росіянка Лариса Атапіна.
- Вартість 1 авто у категорії "комфорт" становить 895 тисяч гривень.
- Вартість 1 авто "елеганс" – 896 тисяч гривень.
Усі автівки мають:
- підігрів передніх сидінь;
- датчики паркування;
- камеру заднього виду;
- клімат-контроль;
- аудіосистему.
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