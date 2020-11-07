В Києві 7 листопада активісти влаштували автопробіг до будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Сотні людей зібрались на стадіоні "Динамо".

Активісти проїхалися до Тупицького, аби вручити йому запрошення до Ростова особисто. Про це пише 24 канал.

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Організаторами події є "Автомайдан" і Центр протидії корупції.

"Настав час проїхатися додому до голови КСУ Олександра Тупицького та передати запрошення до Ростова (й не тільки його) особисто. Якщо треба – підвезти його до кордону", – повідомили організатори.

В автопробігу "Тупицький – вали до Ростова" взяли участь близько 30 автомобілів. Деякі учасники акції прикріпили прапори до своїх автівок.



Учасники автопробігу прямують до будинку голови КСУ / Фото Оксани Бабенкової для 24 каналу

Активісти влаштували автопробіг до будинку Тупицького: відео

Зверніть увагу! Які статки приховує глава КСУ Тупицький та що реєструє на родичів – читайте в розслідуванні журналістів за посиланням.

Чому люди влаштували автопробіг до Тупицького

Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування. Суд визнав, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є неконституційною.

Такий позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

Згодом Зеленський скликав засідання РНБО та подав до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ.

У Європарламенті не підтримали таке рішення президента. Однак Зеленський наголосив, що це найбільш ліберальний шлях вирішення ситуації.

КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу