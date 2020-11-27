Володимир Зеленський підписав указ про призначення Айни Тимчук головою Харківської облдержадміністрації. Тимчук замінила на посаді Олексія Кучера, який днями пішов у відставку.

Відповідний указ Зеленський підписав 27 листопада. Про це повідомляє сайт Офісу Президента.

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Президент зустрівся з Тимчук і вручив їй службове посвідчення. Він висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку.

Зауважимо, що ЗМІ писали, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кучера ще 24 листопада. Тож 25 листопада Кабміну залишалося лише проголосувати за його відставку.

Що ще відомо про Айну Тимчук

У 2010 – 2014 роках вона працювала заступником мера Харкова Геннадія Кернеса.

З 2018 року очолює апарат Дніпропетровської ОДА.

У 2017 році Тимчук стала героїнею розслідування журналістів. За даними Bihus.info, вона приховувала майно через дітей, а її колишній чоловік зареєстрував бізнес на бабусю.

До слова, зараз її ексчоловік очолює департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.

Більше про те, чим відзначився її попередник Олексій Кучер – читайте за посиланням.