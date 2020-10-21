У другій частині серії про "хиткі" штати перед виборами ми розкажемо про Айову, Огайо та Міннесоту. Це три переважно сільські штати, де боротьба може бути особливо запеклою й складною для Трампа.

Огайо, Айова та Міннесота – це ті штати, про які кажуть "rural America". Це переважно території, де займаються сільським господарством, хоча Міннесота – штат індустріальний. Айова та Огайо раніше вже були "хиткими штатами" і зараз повертаються до цієї ролі, тоді як Міннесоту вже скоро може спіткати така доля. 24 канал розповідає історію ще трьох штатів, де буде вирішуватися доля президентських виборів у США.

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Наразі зрозуміло, що якщо Трамп не виграє бодай в одному з цих штатів, а особливо в Огайо, то кампанію можна буде вважати програною.

Айова та Огайо: демократичний стрибок у республіканський світ

Акція одночасно прихильників Байдена і Трампа / Скріншот Buzzfeed

Огайо

Хто вигравав у цьому штаті, той ставав президентом США. Така система передбачень працює з 1964 року, штат має аж 18 голосів в Колегії Виборців. Обама та Джордж Уокер Буш взяли в Огайо свої другі терміни.

Але сам штат кидало в обидві сторони: у 2004 виграли республіканці, потім двічі демократи, у 2016 – знову "червоні", тобто Дональд Трамп. Його результат був солідним – 8,1%. Зараз ця територія "більш республіканська, ніж будь-який штат".

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Втім, наразі відрив складає 1-2%, обидва кандидати йдуть впритул. Після програшу на виборах до Конгресу у 2018 році, демократи списали Огайо з рахунків, вважаючи що він став як Міссурі – один раз змінився і це назавжди. Тому Огайо не був у центрі уваги кампанії Байдена протягом всієї передвиборчої гонитви.

На відміну від 2016 року, коли Огайо був солідно за республіканцями, тепер це поле битви. На ньому демократи знаходять собі нових кандидатів на місцеві вибори, навіть якщо від них у Конгресі є лише один представник – Шеррод Браун. Він дуже активно просував свій штат, поки Байден не погодився провести там більше часу та вкласти більше грошей.

І як пише видання Buzzfeed, це проблема для чинного президента США. Трамп, Пенс та Байден – в Огайо були всі. Цинциннаті та Толедо отримали демократичну увагу. "Цинці" був названий Байденом "стартовими воротами" до перемоги. А от передмістя Цинциннаті, Клівленда та Коламбуса довго голосували за республіканців. Якщо демократи хочуть виграти штат, то доведеться пройти цим шляхом.

Трамп агітував за себе у найбільшому місті штату – Коламбусі. Все це на фоні скасування реклами для Огайо та Айови, у той час як Байден посилює свою присутність. Трамп відвертає від себе майже всіх: людей похилого віку, жителів передмість, біле населення з дипломами коледжу. Всі вони допомогли йому у 2016. Штаб Трампа пояснює зняття реклами "впевненістю, що вони візьмуть ці штати".

Тут три речі, які зробили ситуацію можливою: висока явка афроамериканців, розчарування у Трампі з боку жінок з передмість, які більше не можуть його терпіти, коли бачать увесь хаос та некомпететність… Робочі у деяких районах вважають, що Трамп їх зрадив, – пояснив Браун у інтерв'ю Buzzfeed.

Хоча головні питання, які хвилюють жителів Огайо – економіка та "закон і порядок" – якраз гарні новини для президента, який якраз на них "спеціалізується".

На виступі лідер Америки закликав саме жінок "полюбити його, бо він врятував їхній чортів район". Але від розкішних вілл на озері Ері до найбільш консервативних околиць, все більше знаків Байдена та BLM, так змінюється штат.

Найвідоміша компанія штату Огайо / Фото NBC News

Також від Трампа відвернулись люди у північно-східному Огайо, де розташований виробник шин Goodyear. Це компанія-ікона та фактично головний роботодавець, якого головний кандидат від республіканців публічно критикував. Він обіцяв повернути в Огайо робочі місця, але цього не сталося, якраз навпаки: у 2018 році фабрика General Motors раптово закрилася.

На цьому фоні, Байден захопив лідерство серед людей, яким 65 років і більше. А по іншим показникам дорівнює Трампу, сильно випереджаючи по голосам темношкірого населення. Для нього важливі напрями – расова рівність та боротьба з коронавірусом.

"Тут багато республіканців, які незадоволені станом справ на національному рівні і шукають того, хто об'єднав би штат", – пояснила Buzzfeed Меек Кук, кандидатка у місцевий Конгрес. Дехто з партії питає: може, для Трампа вже занадто пізно на щось сподіватись у Огайо? Навіть вірні соратники сумніваються, що йому варто повертатись у штат саме зараз.

Щоправда, місцева республіканська партія вважає, що все добре і магія 2016 року нікуди не ділася. Замість покладатися на опитування, Стара добра партія робить свої моделювання, які показують, що Трамп впевнено перемагає.

"Якщо він не виграє Огайо, це кінець, – зазначає у відповідь Девід Коен, політолог з Університету Акрона. – Нащо він там, де виграв більше 8 балів? Він розуміє, що у його кампанії проблеми".

В Огайо, на відміну від інших важливих штатів, бюлетені можна рахувати до дня виборів 3-го листопада. А отже, результат тут буде швидше, вже після закриття дільниць. Лише 42% виборців планують голосувати особисто, інші використають дистанційні можливості через коронавірус. У штаті ним заразилися 184 тисяч людей, більше 5 тисяч – померли.

Один штат за іншим Якщо Байден зможе перемогти в Огайо, це скоріш за все принесе йому перемогу в двох сусідніх штатах – Мічігані та Пенсильванії – і дуже ймовірно, шлях до Білого Дому. Але битва буде непростою.

Айова

Айова має таку ж динаміку, що й Огайо – дві перемоги для демократів та республіканців. Але останнім часом, підтримка "червоної партії" у цьому штаті серйозно зросла завдяки білому робочому класу.

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Трамп виграв Айову у 2016 році з відривом у 15%, обидві палати контролювала його партія, сенатор Чак Грасслі розгромив супротивника на 24%. Тоді демократи, либонь, вирішили забути про Айову як про страшний сон. Пройшло 4 роки і штат теж став "хитким", а демократи повернули собі Конгрес у 2018, відродившись майже з нічого. Це стало відомо як "Синя хвиля".

Щоправда, республіканська губернаторка Кім Рейнольдс залишилась на посаді. Переважно фермерський штат постраждав як від торговельної війни Трампа так і від спалахів ковіду на м'ясних фабриках навесні. Тим не менш, багато хто досі планує голосувати за другий термін Дональда Трампа завдяки активній роботі на місцях і з тими виборцями, хто досі GOP не підтримував.

Байден показав себе слабко на кокусах в Айові на початку кампанії, але наразі ситуація змінилася і він принаймні спробує поборотись з Трампом. Тим більше, що зараз ситуація або рівна 49% на 49% або навіть вигідніша Байдену!

Для Байдена перемога в Айові не є обов'язковою для виграшу в Колегії Виборців, а от Трамп не може собі дозволити її втратити, – пояснила для Des moines Register влітку Емі Уолтер, аналітикіня з Політичних доповідей Кука.

Байден у своїх віртуальних виступах звинуватив Трампа у тому, що він "знищив сильну економіку сільського господарства, систему захисту родин та існуючі торговельні відносини".

Трамп планує повторити свій успіх у штаті Айова / Фото NPR

Утримання підтримки Після підняття мита на ввезення китайських товарів в США, КНР припинила купляти основний експорт Айови: кукурудзу, сою та свинину. Це серйозно вдарило по штату. Адміністрація Трампа виділила мільярди доларів для підтримки фермерів і це ніби допомогло зберегти голоси. Але економічні проблеми все ще переслідують Айову, кілька заводів з виробництва етанолу закрилися.

Дійшло до того, що демократи в фаворі у трьох з чотирьох виборчих округів! New Yorker пише, що швидкість, з якою Айова схиляється до демократів – неочікувана та феноменальна.

"Я все одно вважаю Айову полем битви навіть без цього опитування. Списувати демократів лише після перемоги Трампа – помилка", – сказав сенатор Чак Грасслі, який обирається від штату з 1980 року і був свідком зміни політичних вподобань айовців. Багато хто голосував за Трампа бо не хотіли віддавати голоси Гілларі Клінтон.

Щоб виграти цей штат, Байдену треба збільшити явку в столиці Де Мойні, також в Айова-Сіті та мінімізувати розрив у сільській місцевості.

Міннесота: солідна перевага та неочікувані зміни

Республіканці готуються до боротьби у відкрито демократичному штаті / Фото Washington Post

Трамп та його штаб обрали саме Міннесоту для наступу у 2020 році, після відносного успіху у 2016 (Трамп програв Клінтон 1,5% або 44 тисячі голосів). Втім, це сталося лиш тому, що 9% підтримали третього кандидата (лише у двох штатах такі показники були вищими – на Алясці та в Нью-Мексико).

Опитування далеко не на його користь: Байден лідирує у цьому штаті з великим відривом. То чому ми взагалі пишемо про цей штат та вважаємо його "хитким"? На це є причини.

Колись-то Міннесота була дуже демократичним штатом. Але зараз його маленькі робочі містечки швидко йдуть на "червону" сторону. Останній республіканець, хто виграв тут голосування? Річард Ніксон… у 1972 році. Але протести після вбивства Джорджа Флойда у Міннеаполісі дали Трампу родючий грунт для встановлення "закону і порядку" та просування своєї повістки.

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Зараз Міннесота це скоріше "запасний шлях" для Трампа у Білий Дім, якщо перший – зберегти Мічіган, Вісконсин та Пенсильванію – не спрацює. Той програш Клінтон досі нервує президента США. Можливо, трохи більше зусиль і він виграв би.

"Ми слідуємо лінії тренду, яка каже – Міннесота все більше коливається. Якщо демократи зроблять ті самі помилки що й 4 роки тому назад, то республіканці візьмуть штат", – пояснив для US News Девід Шульц, професор-політолог з Університету Хемлайн у Сент-Полі. Насправді, не дивлячись на перевагу зараз, Байдену потрібно перемогти в Міннесоті.

Якщо він це зробить та ще й відновить "Синю стіну"( ті самі Мічіган, Вісконсин та Пенсильванія – 24), то отримає 278 голосів в Колегії і цього буде досить. Але якщо забрати "штат 10 тисяч озер", то Байден залишиться з 268 голосами і програє вибори. Цікаво, що Байден лідирує і серед "ядрової" групи Трампа – білих без дипломів з вищого навчального закладу.

Навіть якщо штат 11 років поспіль голосував за демократів, демографія описує більше республіканську базу.

Переважно Міннесота біла (79,8%), лише 6,6% жителів – афроамериканці, 5,5% – латиноамериканці. Оскільки Байден та його штаб покладаються на голоси нацменшин, це не дуже обнадійливі факти. З іншого боку, 61% міннесотців незадоволені, як Трамп бореться з пандемією і більше довіряють Байдену. У 2018 році демократи посилили свої позиції у штаті.

"Сині" перемагають у великих містах, таких як Міннеаполіс та Сент-Пол. Так Клінтон здобула розгромну перемогу, найбільшу для кандидата-демократа в історії. Вона набрала майже 150 тисяч голосів у 2016. З наукових дисциплін в Міннесоті доволі розвинена медична та біомедична з центром в клініці Майо.

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Але далі все не так весело. "Район "Залізне кільце" "складається з білого робочого класу, профспілок, виборців у горновидобувній промисловості і став твердо республіканським", – пояснив Шульц. Хоча зараз запаси руди вже зменшились, в штаті процвітає нафтопереробка.

У Великій Міннесоті справи ще гірші: Трамп виграв там з перевагою у 208 тисяч голосів! Трамп навіть приїхав знову в Беміджі – маленьке містечко, де Гілларі програла...119 голосів.

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"Демократи у Міннесоті називаються "Демократично-Фермерсько-Робоча партія", втім дві останніх опори вже впали. Виявилося, що вони проти шахт, проти створення робочих місць, проти трубопроводу на півночі в Залізному кільці", – перерахувала для The Washington Post "всі гріхи" очільниця GOP у штаті Дженніфер Карнахан.

"Міннесота – непростий шлях для будь-якого республіканця, але у Трампа шанси кращі, ніж у інших", – визнав для Politico Тім Поленті, ексгубернатор-республіканець. Навіть якщо вона не стане "червоною" цього року, це може статися у найближчому майбутньому.