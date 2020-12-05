Військовим вдалося сфотографувати велетенський айсберг A-68. Зараз він дрейфує Атлантикою у бік острова Південна Джорджія, який належить Великій Британії.

Станом на 4 грудня, айсберг перебував за 200 кілометрів від суші, про це повідомили Британські війська на Південноатлантичних островах.

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Айсберг відколовся від льодовикового шельфу ще у 2017 році, його площа тоді сягала 5 800 квадратних кілометрів. До кінця 2020 року вона зменшилася і складає зараз 4 200 квадратів.

Зверніть увагу! Те, що за кілька років айсберг не надто зменшився, дивує фахівців. Адже вони прогнозували, що до цього часу він вже мав би розколотися на багато маленьких частин.

Загроза полягає у тому, що А-68 може застрягнути на мілині. Тоді він заблокує острови з тюленями та пінгвінами. Через це їм доведеться змінити маршрути у пошуках їжі, а це загрожує життю потомства.



Айсберг А-68 дрейфує Атлантикою / Фото BFSAI



Військовим вдалося сфотографувати айсберг А-68 / Фото BFSAI



Гігантський айсберг загрожує острову Південна Джорджія / Фото BFSAI

Перші висновки фахівців

На фото експерти вже виявили тріщини на A-68 та чимало його уламків. Це означає, що краї айсберга руйнуються досить швидко. Розміри деяких шматків настільки великі, що можуть завдати шкоди суднам.



Уламки айсберга А-68 у Атлантиці / Фото BFSAI

Наразі британській військові вивчають отримані знімки. Вони намагаються передбачити вплив А-68 на навколишнє середовище та вирішують, що робити у найближчі тижні.