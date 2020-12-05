Величезний айсберг дрейфує Атлантикою: є загроза для острова – вражаючі фото
Військовим вдалося сфотографувати велетенський айсберг A-68. Зараз він дрейфує Атлантикою у бік острова Південна Джорджія, який належить Великій Британії.
Станом на 4 грудня, айсберг перебував за 200 кілометрів від суші, про це повідомили Британські війська на Південноатлантичних островах.
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Айсберг відколовся від льодовикового шельфу ще у 2017 році, його площа тоді сягала 5 800 квадратних кілометрів. До кінця 2020 року вона зменшилася і складає зараз 4 200 квадратів.
Загроза полягає у тому, що А-68 може застрягнути на мілині. Тоді він заблокує острови з тюленями та пінгвінами. Через це їм доведеться змінити маршрути у пошуках їжі, а це загрожує життю потомства.
Айсберг А-68 дрейфує Атлантикою / Фото BFSAI
Військовим вдалося сфотографувати айсберг А-68 / Фото BFSAI
Гігантський айсберг загрожує острову Південна Джорджія / Фото BFSAI
Перші висновки фахівців
На фото експерти вже виявили тріщини на A-68 та чимало його уламків. Це означає, що краї айсберга руйнуються досить швидко. Розміри деяких шматків настільки великі, що можуть завдати шкоди суднам.
Уламки айсберга А-68 у Атлантиці / Фото BFSAI
Наразі британській військові вивчають отримані знімки. Вони намагаються передбачити вплив А-68 на навколишнє середовище та вирішують, що робити у найближчі тижні.
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