Азербайджан готовий негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі за умови, що вірменська сторона припинить вогонь. Також Баку пригрозило: якщо Єреван ще раз почне атакувати ракетами азербайджанські міста, то отримає більш жорстку відповідь на полі бою.

Що каже Азербайджан про припинення вогню

Про готовність припинити вогонь у війні з Вірменією заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише Le Figaro. Так він відповів на питання про те, які території Баку "має намір відвоювати, перш ніж припинить наступ".

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"Ми готові припинити дії хоч сьогодні. Я вже заявляв це під час переговорів в Москві 10 жовтня. Для досягнення цього достатньо буде, щоб Вірменія припинила вогонь. Саме після цього настане час діяти дипломатам", – сказав Алієв.

Попередження Вірменії про ймовірні обстріли

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв нагадав, що напередодні Алієв попередив вірменську сторону про жорстку відповідь, якщо вони почнуть обстрілювати азербайджанські міста.

Як заявив Верховний головнокомандувач, президент Ільхам Алієв, якщо вони ще раз посміють атакувати ракетами азербайджанські міста, то отримають ще більш жорстку відповідь на полі бою. У зв'язку з цим ми ще раз попереджаємо керівництво Вірменії, яке вчинило військові злочини,

– зауважив він.

Також Гаджієв спростував поширену Вірменією інформацію про артилерійський обстріл Азербайджаном міста Ханкенді (Степанакерт). За його словами, зараз, навпаки, з боку представників Єревану звучать погрози про обстріли азербайджанських міст.

Зверніть увагу! Збройні сили Азербайджану 23 жовтня заявили, що повернули під свій контроль 13 населених пунктів у 4 районах Нагірного Карабаху, які були окуповані Вірменією. Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі – читайте тут.