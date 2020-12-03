Азербайджан готовий реінтегрувати вірмен з Нагірного Карабаху
Азербайджан заявив про намір реінтегрувати вірменське населення Нагірного Карабаху. Як пояснив глава МЗС країни Джейхун Байрамов, у цьому питанні Азербайджан налаштований рішуче.
Зі свого боку Азербайджан гарантує вірменам з Карабаху усі ті права і свободи, якими володіють азербайджанці. Про це Джейхун Байрамов сказав на 27-му засіданні ОБСЄ, пише 24 канал.
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Він додав, що зараз у Карабасі починається новий, постконфліктний період. За його словами, це період реабілітації та відновлення мирного співіснування.
Азербайджан рішуче налаштований на реінтеграцію вірменських жителів нагірно-карабаського регіону в наш політичний, соціальний і економічний простір, гарантуючи їм усі ті права і свободи, якими володіють всі громадяни Азербайджану, незалежно від етнічного походження,
– зауважив Байрамов.
Алієв неодноразово наголошував, що вважає людей, які проживають у Нагірному Карабасі громадянами Азербайджану.
Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном?27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992 – 1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.
Перемир'я у Карабасі: останні новини
- Азербайджан, Вірменія та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Також угода передбачала розміщення у регіоні російських миротворців.
- У Вірменії угоду сприйняли вкрай негативно. Люди протестували та вимагали відставки уряду.
- Попри масові протести, сторони конфлікту виконують умови угоди. Так, нещодавно Вірменія покинула Кельбаджарський район і 25 листопада в нього увійшла армія Азербайджану.
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