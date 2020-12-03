Азербайджан заявив про намір реінтегрувати вірменське населення Нагірного Карабаху. Як пояснив глава МЗС країни Джейхун Байрамов, у цьому питанні Азербайджан налаштований рішуче.

Зі свого боку Азербайджан гарантує вірменам з Карабаху усі ті права і свободи, якими володіють азербайджанці. Про це Джейхун Байрамов сказав на 27-му засіданні ОБСЄ, пише 24 канал.

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Він додав, що зараз у Карабасі починається новий, постконфліктний період. За його словами, це період реабілітації та відновлення мирного співіснування.

Азербайджан рішуче налаштований на реінтеграцію вірменських жителів нагірно-карабаського регіону в наш політичний, соціальний і економічний простір, гарантуючи їм усі ті права і свободи, якими володіють всі громадяни Азербайджану, незалежно від етнічного походження,

– зауважив Байрамов.

Зверніть увагу! Раніше глава Азербайджану повідомив, що після переходу всієї території Нагірного Карабаху під контроль Баку безпека і права проживають на цій території вірмен будуть забезпечені так само як у всіх інших жителів Азербайджану.

Алієв неодноразово наголошував, що вважає людей, які проживають у Нагірному Карабасі громадянами Азербайджану.

Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном? 27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992 – 1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами. 27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992 – 1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

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