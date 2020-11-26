Азербайджанський парламент ініціював виключення Франції з мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі. Причина – раніше французький сенат закликав визнати незалежність так званої "Нагірно-Карабаської республіки".

На пленарному засіданні 26 листопада парламент Азербайджану прийняв заяву у відповідь на резолюцію французького сенату. Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

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Зокрема, парламент вимагає від уряду Азербайджану звернутися до міжнародних організацій з вимогою виключити Францію з мінської групи ОБСЄ.

Також депутати наполягають на перегляді відносин між Баку та Парижем, адже сумніваються у нейтральності Франції.

У французькому сенаті організували брудну політичну кампанію проти Азербайджану, прийняли упереджений документ, перекрутили суть нагірнокарабаського конфлікту,

– заявила спікерка парламенту Сахіба Гафарова.

Вона наголосила, що члени сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Тому на це має бути відповідна реакція.

Що відомо про рішення сейму Франції