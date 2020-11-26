Азербайджан хоче, щоб Францію виключили з мінської групи по Карабаху: причина
Азербайджанський парламент ініціював виключення Франції з мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі. Причина – раніше французький сенат закликав визнати незалежність так званої "Нагірно-Карабаської республіки".
На пленарному засіданні 26 листопада парламент Азербайджану прийняв заяву у відповідь на резолюцію французького сенату. Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.
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Зокрема, парламент вимагає від уряду Азербайджану звернутися до міжнародних організацій з вимогою виключити Францію з мінської групи ОБСЄ.
Також депутати наполягають на перегляді відносин між Баку та Парижем, адже сумніваються у нейтральності Франції.
У французькому сенаті організували брудну політичну кампанію проти Азербайджану, прийняли упереджений документ, перекрутили суть нагірнокарабаського конфлікту,
– заявила спікерка парламенту Сахіба Гафарова.
Вона наголосила, що члени сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Тому на це має бути відповідна реакція.
Що відомо про рішення сейму Франції
- Напередодні 305 сенаторів верхньої палати парламенту Франції проголосували за резолюцію щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху.
- У тексті резолюції сенат Франції також "засудив військову агресію Азербайджану і вимагає негайного виведення збройних сил країни та їхніх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій".
- Резолюцію підтримав увесь французький парламент. Тепер її має розглянути уряд.
- Водночас у МЗС Франції вважають, що визнання Нагірного Карабаху ні для кого не буде корисним.
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