"Щоб виграти час": Азербайджан заявив, що припинити вогонь в Карабасі запропонувала Вірменія
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що припинити вогонь в Нагірному Карабасі 10 жовтня запропонувала Вірменія. В Баку вважають, що Вірменія хотіла виграти час.
На переговори обидві сторони запросила Росія. Про це Алієв розповів в інтерв'ю каналу A Haber.
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Чому хотіли припинити вогонь
За словами Алієва, Азербайджан погодився припинити вогонь у Нагірному Карабасі для того, щоб обміняти полонених і тіла загиблих військових.
Їм це потрібно було для того, щоб виграти час, щоб зібрати сили та атакувати знову,
− заявив Алієв.
Президент Азербайджану нагадав, що вже через день після припинення вогню вірменські військові обстріляли місто Гянджу.
Основне про конфлікт в Нагірному Карабасі:
- Конфлікт між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху триває вже понад століття. Після минулої війни, яка закінчилась у 1994 році, регіон фактично контролює Вірменія, але усі країни світу визнають Нагірний Карабах територією Азербайджану.
- Повномасштабні бойові дії між двома країнами знову почалися 27 вересня 2020 року, коли Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах своїх позицій.
- Інтенсивні бої тривають в Нагірному Карабасі досі, хоча сторони домовились припинити вогонь 10 жовтня на переговорах у Москві.