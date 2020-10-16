Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що припинити вогонь в Нагірному Карабасі 10 жовтня запропонувала Вірменія. В Баку вважають, що Вірменія хотіла виграти час.

На переговори обидві сторони запросила Росія. Про це Алієв розповів в інтерв'ю каналу A Haber.

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Чому хотіли припинити вогонь

За словами Алієва, Азербайджан погодився припинити вогонь у Нагірному Карабасі для того, щоб обміняти полонених і тіла загиблих військових.

Їм це потрібно було для того, щоб виграти час, щоб зібрати сили та атакувати знову,

− заявив Алієв.

Президент Азербайджану нагадав, що вже через день після припинення вогню вірменські військові обстріляли місто Гянджу.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан домовились припинити вогонь у Нагірному Карабасі 10 жовтня. Однак того ж дня сторони відновили бойові дії.

Основне про конфлікт в Нагірному Карабасі: