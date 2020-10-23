Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виступив за введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Проте сумнівно, що Азербайджан погодиться на таку пропозицію, адже запрошувати росіян немає сенсу.

Особливо враховуючи те, що Азербайджан протягом тривалого часу заявляє про необхідність активного долучення Туреччини до вирішення конфлікту. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Ігор Семиволос, директор Інституту близькосхідних досліджень.

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Він зауважив, що турецький президент Ердоган вже заявив про обговорення цієї проблеми з росіянами. Мовляв, вони не проти та поважають право Туреччини бути серйозніше залученою у відповідний процес.

Думаю, ми перебуваємо на початковому етапі торгів. Очевидно, що у теперішніх умовах Азербайджан не погодиться на російську присутність на своїй території,

– переконаний Семиволос.

"Кремлю, звісно, вигідно мати додатковий вплив. Можливо, вони цього хотіли б. Але чи можуть? Тут питання полягає в тому, чи достатньо у Кремля аргументів, аби переконати Алієва (президент Азербайджану – 24 каналу) погодитися на такий варіант", – додав експерт.

Довідка. У Нагірному Карабасі продовжується збройний конфлікт. Всі домовленості про припинення вогню порушуються через кілька годин після оголошення тиші. Детальніше про ситуацію – за посиланням.

Без згоди Баку росіяни не введуть миротворців, – Семиволос

Варто зважати й на те, що ініціатива прозвучала з вуст вірменського прем'єр-міністра. Такий розвиток подій він розглядає як певний компроміс, хоча насправді жодного компромісу немає. Це лише знову відкладе розв'язання проблеми на доволі віддалене майбутнє, пояснив Семиволос.

"Азербайджан не погодиться з пропозицією, яка передбачає, що тривалий час цей конфлікт буде заморожений – тепер вже російською стороною", – підкреслив директор Інституту близькосхідних досліджень. Й додав, що без згоди Баку росіяни ввести миротворців не зможуть.

Експерт пояснив: у такому випадку це буде вторгнення та агресія проти суверенної держави. Натомість Туреччина неодноразово заявляла, що готова безпосередньо втрутитися, якщо третя сторона братиме участь в конфлікті.

Повний коментар Ігоря Семиволоса: дивіться відео 24 каналу