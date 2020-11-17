Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що будь-який статус для Нагірного Карабаху неприйнятний. Мовляв, Азербайджан – єдиний і неділимий. Крім того, президент пообіцяв вірменам Карабаху краще життя.

Про жоден статус не може бути й мови, є єдиний Азербайджан – багатонаціональний і багатоконфесійний. Про це заявив Ільхам Алієв під час поїздки у Фізулинський район, повідомляє Интерфакс-Азербайджан.

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Всі громадяни Азербайджану, що представляють різні народи й релігії живуть в умовах миру й добросусідства. Вірменський народ теж буде жити в цих умовах,

– наголосив азербайджанський лідер.

Він наголосив, що вірмени Нагірного Карабаху є громадянами Азербайджану. Відтак Алієв обіцяє: вони побачать, що під владою Азербайджану жити буде добре.

"Сепаратистський режим Нагірного Карабаху – боягузи. Це їхнє боягузтво побачили вірмени, що проживають там. Їхній керівник сховався в бункері. Ми знищили вірменську армію, дали їм урок, дали урок тим злочинцям, які довгі роки керували Вірменією", – заявив Ільхам Алієв.

Він звинуватив у всьому колишніх президентів Вірменії – Роберта Кочаряна й Сержа Саргсяна. Мовляв, саме вони є катами азербайджанського народу й Ходжали – різанини 1992 року.

Резюмуючи, Алієв підкреслив, що нині жителі Вірменії переживають те ж саме, що переживав Азербайджан у 1992 році. Тоді Віменія, скориставшись слабкістю й внутрішніми проблемами сусіда, окупували частину його території.

Ми показали, чий бойовий дух вище, ми показали всьому світу, що наш народ непереможний. Ми зруйнували вірменський міф. Вони стали на коліна перед нами. І вони будуть жити з цим принизливим тавром, а ми будемо жити з почуттям гордості,

– заявив президент Азербайджану.