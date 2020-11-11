Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у війні в Нагірному Карабасі поставили крапку. Переможцем у військовому протистоянні, що тривало з кінця вересня, Алієв назвав свою країну.

У Єревана Баку вимагатиме компенсацію

Глава Азербайджану оголосив про закінчення війни 11 листопада під час зустрічі з пораненими військовими у госпіталі. Про це інформує ТАСС.

До теми Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, – реакція МЗС щодо Нагірного Карабаху

Вітчизняна війна завершена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель

– зазначив Алієв.

Вірменська ж сторона має виплатити Баку компенсацію.

"Буде проведений підрахунок усіх матеріальних та моральних збитків, усіх руйнувань і ми звернемось до міжнародного суду", – зазначив президент.

Для цього Азербайджан запросить міжнародних експертів. Вони оцінять збитки щодо екології, інфраструктури, житла та господарств мирних жителів, а також історичної спадщини.

Що відомо про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі

Вірменія, Азербайджан та Росія 9 листопада підписали угоду, яка передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Вірменія має повернути Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони. За Єреваном – контроль над Лачинським коридором, який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме міста Шуші.

У Карабасі протягом 5 років перебуватимуть російські миротворці.

Росія та Туреччина стежитимуть за дотриманням миру у регіоні. Для цього вони створять моніторинговий центр.

У Вірменії люди, обурені капітуляцією країни, вийшли на акції протесту і вимагають відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

Повний текст угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією можна прочитати тут.