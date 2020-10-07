Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про перейменування стратегічно важливого села Мадагіз у Нагірному Карабасі. Нещодавно цей населений пункт звільнили від вірменської окупації.

Рішення про перейменування села ухвалили відповідно до конституції країни. Тепер село Мадагіз матиме назву Суговушан. Про це повідомили в адміністрації президента Азербайджану.

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Село Мадагіз в складі адміністративно-територіального округу села Чайли Тертерського району Азербайджанської Республіки іменувати селом Суговушан,

– йдеться в повідомленні президента.

Що відомо про село Мадагіз

Під час нічних боїв 2 жовтня Азербайджан взяв під контроль висоти поблизу Мадагіза. Наступного дня, 3 жовтня, село вдалося звільнив від вірменської окупації. Водночас Вірменія заперечувала, що населений пункт перейшов під контроль Азербайджану.

Зверніть увагу! Раніше Вірменія заявляла про можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху. Однак 7 жовтня прем'єр-міністр Нікол Пашинян розповів, що країна планує проаналізувати ситуацію в регіоні. Після цього вона вирішить, чи визнавати територію.

Додамо, що конфлікт між державами триває вже десятки років. Бойові дії поновилися 27 вересня у Нагірному Карабасі. Детальніше про ситуацію в регіоні – читайте тут.