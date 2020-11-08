Міністерство оборони Вірменії заявило, буцімто азербайджанські війська планують увійти в місто Шуші, що неподалік від столиці автономної області – Ханкенді. Мовляв, вони вже змогли наблизитися до доріг, що ведуть у місто, і продовжують стягувати свої сили.

Станом на зараз вірменська армія чинить опір, бої важкі й наполегливі. Про це заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян, передає Интерфакс.

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Він запевняє, що Азербайджан несе важкі втрати в боях за місто, але продовжує стягувати туди власні сили. За словами вірменського чиновника, криваві бої за Шуші тривають вже три доби.

Крім того, бойові дії тривають і в близьких населених пунктах Карінтак і Лісагор. Тим часом Азербайджан заявив про знищення військової колони стрілкової дивізії Вірменії.

Вналідок обстрілу військової колони, що рухалася з Агдама в Ханкенді й складається з трьох "КамАЗів", двох "Уралів" і двох БМП, було знищено велику кількість військовослужбовців противника,

– заявило Міноборони Азербайджану.

Чому це важливо

Місто Шуші розташоване далеко в глибині Нагірного Карабаху й зовсім близько до Ханкенді (або вірменською Степанакерту) – центру невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".

Якщо війська Азербайджану змогли просунутися так глибоко, це може означати, що зовсім скоро вони увійдуть у Ханкенді й звільнять адміністративну столицю окупованих територій.



Карта звільнених Азербайджаном територій Нагірного Карабаху станом на 3 листопада / Інфографіка Анадолу

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