Азербайджан розпочав поставки газу в Європу Трансадріатичним трубопроводом. Проєкт розпочали, аби знизити в Європі залежність від "Газпрому".

Консорціум TAP AGП почав комерційну діяльність. Таким чином газ у Європу постачатимуть з родовища Шах Деніз 2 у Каспійському морі. Про це повідомили у пресслужбі проєкту.

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Перед тим трубопровід будували 4 з половиною років. Прокласти його коштувало 5 мільярдів доларів. Щороку він постачатиме 10 мільярдів кубометрів газу. Однак пропускна здатність трубопроводу становить 20 мільярдів.

Що таке TAP? Газотранспортна система. Її довжина становить 878 кілометрів. Трубопроводи прокладені через Грецію, Албанію, а також Адріатичним морем з виходом на узбережжя Італії.

Який зв'язок із "Газпромом"

Трансадріатичний трубопровід є частиною "Південного газового коридору". Останній – складова політики Євросоюзу з енергетичної безпеки. Завдяки "коридору" ЄС має намір знизити залежність від "Газпрому" і зменшити роль Росії як монополіста на ринку.

Зауважимо об’єм у 10 мільярдів кубометрів газу на рік, який має постачати TAP, значно менший за поставки "Газпрому". Наприклад, у 2019 році "Газпром" доставив до Європи у 20 разів більше газу – майже 200 мільярдів кубометрів.

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