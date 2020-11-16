Конкурент "Газпрому": Азербайджан почав постачати газ в ЄС Трансадріатичним трубопроводом
Азербайджан розпочав поставки газу в Європу Трансадріатичним трубопроводом. Проєкт розпочали, аби знизити в Європі залежність від "Газпрому".
Консорціум TAP AGП почав комерційну діяльність. Таким чином газ у Європу постачатимуть з родовища Шах Деніз 2 у Каспійському морі. Про це повідомили у пресслужбі проєкту.
До речі Транзит російського газу через Україну впав майже на 40%, – Макогон
Перед тим трубопровід будували 4 з половиною років. Прокласти його коштувало 5 мільярдів доларів. Щороку він постачатиме 10 мільярдів кубометрів газу. Однак пропускна здатність трубопроводу становить 20 мільярдів.
Що таке TAP?Газотранспортна система. Її довжина становить 878 кілометрів. Трубопроводи прокладені через Грецію, Албанію, а також Адріатичним морем з виходом на узбережжя Італії.
Який зв'язок із "Газпромом"
Трансадріатичний трубопровід є частиною "Південного газового коридору". Останній – складова політики Євросоюзу з енергетичної безпеки. Завдяки "коридору" ЄС має намір знизити залежність від "Газпрому" і зменшити роль Росії як монополіста на ринку.
Зауважимо об’єм у 10 мільярдів кубометрів газу на рік, який має постачати TAP, значно менший за поставки "Газпрому". Наприклад, у 2019 році "Газпром" доставив до Європи у 20 разів більше газу – майже 200 мільярдів кубометрів.
Читайте також Крах російського "Газпрому" вже близько
Поділитися новиною