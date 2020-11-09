Вже другу добу тривають суперечки між Вірменією та Азербайджаном про те, під чиїм же контролем перебуває місто Шуша в Нагірному Карабаху. Щоб розвіяти всі сумніви, Міноборони Азербайджану опублікувало відео з власними військами в місті.

Відео зі звільненого від Вірменських військових міста Шуші Міністерство оборони Азербайджану опублікувало на своєму каналі в ютубі.

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Кадри, які мають стати доказом звільнення міста, зняті як на околицях Шуші, так і в різних частинах всередині міста. Зокрема в центрі, поряд з Шушинською фортецею тощо.

Рідна Шуша, ти вільна! Рідна Шуша, ми повернулися! Рідна Шуша, ми відродимо тебе! Шуша – наша! Карабах – це Азербайджан!

– заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у кінці відео.

На різних будівлях спустошеного міста вже підняли азербайджанські прапори. На кадрах виглядає так, ніби в місті не залишилося нікого, крім військових Азербайджану.

Азербайджанські війська зайшли в Шуші: дивіться відео

До слова, втрату контролю за містом нарешті визнала й Вірменія. Прессекретар так званого лідера Нагірного Карабаху Ваграм Погосян повідомив, що Вірменія більше зовсім не контролює місто.

Сьогодні, на жаль, доводиться визнавати невдачі, які все ще супроводжують нас. Місто Шуші повністю поза межами нашого контролю, а всі пропагандистські тези про нього нічого нам не дають,

– заявив Погосян.

Він також попередив, що Азербайджанські війська вже практично під "столицею республіки" Степанакертом і збираються в нього заходити.

Детальніше про звільнення Шуші: