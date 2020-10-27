Азербайджан позивається до Європейського суду через Вірменію: що відомо
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Влада Азербайджану 27 жовтня подала запит до Європейського суду з прав людини. У ньому йдеться про те, щоб вжити якісь заходів щодо Вірменії для того, аби припинити конфлікт у Нагірному Карабаху.
Там вказали, які конкретно заходи необхідні. Про це повідомили у Європейському суді кореспонденту Укрінформу.
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Що вимагає Азербайджан
Зокрема, уряд Азербайджану просить суд вказати вірменському Єревану, що треба:
- з вірменської території окупованих територій Азербайджану припинити артилерійські обстріли та ракетні удари. Мовиться про житлові райони, публічні будівлі, кладовища та іншу цивільну інфраструктуру;
- припинити будь-яку підтримку тамтешньої влади (зокрема військову, політичну, фінансову та іншу);
- не надсилати збройні сили та так званих волонтерів на територію Азербайджану;
- утриматись від залучення іноземців на азербайджанській території.
Крім цього, Баку вимагає від Єревану вивести збройні сили з території Азербайджану. У Європейському суді обіцяють розглянути запит чимшвидше.
Про те, що відомо про конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах — читайте за посиланням.