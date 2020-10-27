Влада Азербайджану 27 жовтня подала запит до Європейського суду з прав людини. У ньому йдеться про те, щоб вжити якісь заходів щодо Вірменії для того, аби припинити конфлікт у Нагірному Карабаху.

Там вказали, які конкретно заходи необхідні. Про це повідомили у Європейському суді кореспонденту Укрінформу.

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Що вимагає Азербайджан

Зокрема, уряд Азербайджану просить суд вказати вірменському Єревану, що треба:

з вірменської території окупованих територій Азербайджану припинити артилерійські обстріли та ракетні удари. Мовиться про житлові райони, публічні будівлі, кладовища та іншу цивільну інфраструктуру;

Мовиться про житлові райони, публічні будівлі, кладовища та іншу цивільну інфраструктуру; припинити будь-яку підтримку тамтешньої влади (зокрема військову, політичну, фінансову та іншу);

(зокрема військову, політичну, фінансову та іншу); не надсилати збройні сили та так званих волонтерів на територію Азербайджану;

та так званих волонтерів на територію Азербайджану; утриматись від залучення іноземців на азербайджанській території.

Крім цього, Баку вимагає від Єревану вивести збройні сили з території Азербайджану. У Європейському суді обіцяють розглянути запит чимшвидше.

Довідка. Раніше Вірменія вже подавала аналогічні запити до Європейського суду проти Азербайджану, а також Туреччини.

Про те, що відомо про конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах — читайте за посиланням.