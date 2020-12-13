Азербайджан пояснив, чому у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії
Ситуація у Нагірному Карабасі значно загострилася вечері 12 грудня. Вірменія та Азербайджан обмінюються взаємними звинуваченні у збройних провокаціях у регіоні. Міноборони Азербайджану повідомило про антитерористичну операцію в Нагірному Карабасі.
Антитерористична операція в Карабасі
Служба державної безпеки Азербайджану провела в околицях Гадрут у Нагірному Карабасі антитерористичну операцію. Про це повідомляє Міноборони республіки.
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За інформацією відомства, там залишалися вірменські військові, які здійснювали теракти проти мирних жителів. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про вірменських військових, які через складні погодні умови заблукали й потрапили на азербайджанську територію. За твердженням Азербайджану, вірменські збройні формування не покинули територію.
Вони створили бойові позиції й в останні дні здійснили терористичні акти та саботаж проти азербайджанських мирних жителів і військовослужбовців в цьому районі,
– заявили в азербайджанському відомстві.
Як наголосили у Міноборони Азербайджану, 26 листопада, тобто вже після підписання мирної угоди, вірмени напали на село Сур Ходжавендского району, вбили 3 людини, ще 2 особи отримали поранення.
Через це Служба державної безпеки Азербайджану провела антитерористичну операцію в цьому районі. Подробиці операції не розголошуються.
Азербайджан звинуватив Вірменію у провокаціях
Ввечері 12 грудня перемир'я у Нагірному Карабасі було під загрозою зриву. За інформацією Міністерства оборони Вірменії, Азербайджан здійснив наступ у Карабаху. Натомість Азербайджан звинуватив вірменських військових у провокаціях.
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Переговори Вірменії та Росії
Глави Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Вірменії.
Міністерство оборони республіки Вірменія рішуче засуджує провокацію збройних сил Азербайджану. Чинна ситуація... ставить під загрозу крихкий мир,
– мовиться у повідомленні.
Відзначається, що Арутюнян перебуває з робочим візитом у Росії.
Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі
- Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.
- У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.
- Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- 12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.
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