Міноборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабасі. Відповідна інформація з'явилася увечері 12 грудня.

Новий наступ Азербайджану в Карбасі: що відомо

За даними вірменського Міноборони, наступ почався в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд. Це південь регіоні. Про це повідомляє ТАСС.

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В оборонному відомстві наголосили, що вірменські війська "застосовують відповідні дії" для відбиття атаки. Які саме – інформації немає.

Азербайджан і російсько-турецький миротворчий контингент, що перебувають в зоні конфлікту, поки не коментували ситуацію.

Головне про протистояння між Азербайджаном та Вірменією щодо Карбаху

Конфлікт між країнами триває не одне десятиліття. Річ у тім, що Нагірний Карабах – історичний регіон у Азербайджані, населений переважно вірменами.

Активні бойові дії у Карабасі відновились наприкінці вересня 2020 року.

Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією. Підписанння документу відбувалося за участю російського президента Володимира Путіна.

Опісля в обох країнах скасували воєнні стани, які запроваджували під час ескалації конфлікту.

У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.

Натомість у Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Туреччина та Росія моніторитимуть ситуацію щоlо виконання умов мирного договору в Карабасі. Російські миротворці працюють у колишній зоні конфлікту.

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