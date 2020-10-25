В Нагірному Карабасі протягом 24 - 25 жовтня тривали потужні бойові дії на різних напрямках фронту. Згідно з оперативним планом, азербайджанські військові взяли під контроль нові території.

Збройні сили Вірменії обстріляли позиції армії Азербайджану зі стрілецької зброї, танків, мінометів і гармат. Про це повідомляє пресслужба міноборони Азербайджанської Республіки.

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Інтенсивні бойові дії мій вірменськими та азербайджанськими військовими тривали на територіях Ходжавендського, Губадлінського та Лачинського районів.

ЗС Азербайджану завдали серйозної шкоди вогнем, відтак просунулись на нові позиції в різних напрямах.

За повідомленням пресслужби міноборони Азербайджану, внаслідок вогневого удару було знищено частину резервістів, яких доставили з Вірменії в Нагірний Карабах.

Азербайджан готовий узгодити припинення вогню в Карабасі, – Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю американському каналу Fox News заявив, що країна готова розпочати мирні перемовини. За його словами, чим швидше почнуться переговори щодо Нагірного Карабаху, тим швидше буде знайдено врегулювання.

Глава Азербайджану наголосив, що військовий фактор призводить до великих збитків і жертв.

Ми хочемо, щоб військовий шлях зупинився, і ми перейшли до перемовин за столом,

– прокоментував Алієв.

Крім цього, він також звинуватив Вірменію в тому, що країна протягом всіх років імітувала участь в переговорах зі врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

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