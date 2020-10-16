Армія Азербайджану в Нагірному Карабасі звільнила ще шість населених пунктів – сіл. Усі вони раніше були окупованими Вірменією.

Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв . Відповідний допис з’явився на його сторінці в твіттері. Актуально Обстріл госпіталю і багато знищеної техніки: Азербайджан і Вірменія провели нічні бої Над якими селами підняли азербайджанський прапор Физулинський район Аріш Джабраїльський район Дошулу Ходжавендський район Едише

Дудукчі

Едиллі

Чирагуз Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020 Додамо, 12 жовтня Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах. Зверніть увагу Азербайджан вперше визнав, що обстріляв територію Вірменії: чому це важливо Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.

Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки. Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.

ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.

Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Більше про перебіг конфлікту у Нагірному Карабасі читайте за посиланням.