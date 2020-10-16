Азербайджан розширив контрольовану територію в Карабасі
Армія Азербайджану в Нагірному Карабасі звільнила ще шість населених пунктів – сіл. Усі вони раніше були окупованими Вірменією.
Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв. Відповідний допис з’явився на його сторінці в твіттері.
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Над якими селами підняли азербайджанський прапор
Физулинський район
- Аріш
Джабраїльський район
- Дошулу
Ходжавендський район
- Едише
- Дудукчі
- Едиллі
- Чирагуз
Додамо, 12 жовтня Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.
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Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.