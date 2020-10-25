Азербайджан все ще не прийняв пропозицію США щодо перемир'я з Вірменією, – Білий дім
За результатами переговорів у Сполучених Штатах до перемир'я в Нагірному Карабасі готова Вірменія, натомість Азербайджан ще не прийняв рішення щодо цього. Білий дім підштовхує Баку погодитися на пропозицію припинення вогню.
Помічник з національної безпеки президента США Роберт О'Брайєн заявив, що позиції Єревана та Баку щодо перемир'я в Нагірному Карабасі відрізняються, повідомляє CBS.
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Весь кінець цього тижня ми займаємося тим, щоб домовитися про мир між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія прийняла пропозицію про припинення вогню, а Азербайджан ще ні,
– розповів радник президента США.
За його словами, Сполучені Штати всіляко підштовхують владу Азербайджану до прийняття пропозиції про режим припинення вогню.
Нагадаємо, після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.