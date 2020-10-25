За результатами переговорів у Сполучених Штатах до перемир'я в Нагірному Карабасі готова Вірменія, натомість Азербайджан ще не прийняв рішення щодо цього. Білий дім підштовхує Баку погодитися на пропозицію припинення вогню.

Помічник з національної безпеки президента США Роберт О'Брайєн заявив, що позиції Єревана та Баку щодо перемир'я в Нагірному Карабасі відрізняються, повідомляє CBS.

Читайте також Трамп стане учасником переговорів щодо війни у Нагірному Карабасі: деталі

Весь кінець цього тижня ми займаємося тим, щоб домовитися про мир між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія прийняла пропозицію про припинення вогню, а Азербайджан ще ні,

– розповів радник президента США.

За його словами, Сполучені Штати всіляко підштовхують владу Азербайджану до прийняття пропозиції про режим припинення вогню.

Нагадаємо, після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Довідка. Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією триває давно, однак загострився 27 вересня 2020 року. З того часу були дві неуспішні спроби встановити перемир'я. Сторони звинувачують одна одну у зриві домовленостей. Міжнародна спільнота закликає країни припинити обстріли.