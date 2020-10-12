Війська Азербайджану взяли під контроль у Нагірному Карабасі кілька населених пунктів. Згодом влада країни оголосить, які саме села чи міста звільнили.

Азербайджанська армія щодня бере під контроль нові міста та села Нагірного Карабаху. Про це заявив президент Азербайджану, повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

До речі Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз

Я можу сказати, що на сьогодні кілька населених пунктів під нашим контролем, просто ми ще не зайшли на ці території, тому що з військової точки зору в цьому немає потреби. Однак через певний період часу ми оголосимо про нові досягнення,

– наголосив президент.

Зауважимо, напередодні Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила близько 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району. Крім цього, говорили про звільнення кількох населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.

Що відомо про перемир'я у Нагірному Карабасі

Раніше Азербайджан та Вірменія домовились про перемир'я, яке мало б діяти з 12:00 10 жовтня. Проте одразу ж після його початку сторони зірвали домовленості. У регіоні досі тривають запеклі бої. Детальніше про те, що відбувається у Нагірному Карабасі, читайте тут.