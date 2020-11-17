Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що добиватиметься від Вірменії компенсації шкоди, завданої окупацією Джебраїльського й Кельбаджарського районів. Вони не належать до регіону Нагірного Карабаху, але в ході війни були окуповані майже 30 років тому.

У центрі міста Джебраїл жодної цілої будівлі не залишили – усе зруйнували, лише військову частину відбудували. Про це заявив Ільхам Алієв під час поїздки в Джебраїл, повідомляє телеканал AzTV.

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Решту інфраструктури, зокрема житлові будинки, школи, громадські будівлі, буквально все зруйнували. Вони за все будуть відповідати в міжнародних судах,

– заявив президент Азербайджану.

Він пообіцяв, що у звільнені від окупації райони прибудуть міжнародні організації та експерти, які й підрахують вартість завданої за майже 30 років шкоди. Тоді Азербайджан буде домагатися компенсації.

Крім того, лідер Азербайджану пообіцяв, що вимагатимуть компенсації також за руйнування в Кельбаджарському районі. Мовляв, там вірмени вирубали дерева, руйнували школи й спалювали будинки.

"Вони знищували все це, думаючи, що азербайджанське населення ніколи сюди не повернеться, але вони глибоко помилилися – ми повернулися на свою рідну землю й все знову відновимо", – заявив Ільхам Алієв.

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