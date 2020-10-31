Баку і Єреван за результатами засідання мінської групи 30 жовтня з урегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху досягли згоди не стріляти у мирні об'єкти й цивільне населення.

Співголови мінської групи ОБСЄ з питання Нагірного Карабаху Вісконті з Франції, Шофер з США та Попов із Росії зустрілися з главами МЗС Вірменії та Азербайджану 30 жовтня у швейцарській Женеві. Про результати зустрічі мовиться у підсумковому комюніке.

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Вірменія та Азербайджан 30 жовтня домовилися про таке:

Не вчиняти навмисних ударів по цивільному населенню і невійськових об'єктах.

Активно займатися пошуком та обміном тілами загиблих у боях, гарантувати безпеку для цих процесів.

Передати в ОБСЄ і Червоний Хрест списки військовополонених – для доступу до них і обміну в майбутньому.

Скласти списки запитань і зауважень щодо можливих механізмів перевірки дії режиму припинення вогню.

Коротко про ситуацію навколо Карабаху:

За Нагірний Карабах сперечаються понад століття Азербайджан і Вірменія.

Ситуація в регіоні загострилася 27 вересня 2020 року.

Активні бої тривають вже понад місяць.

Домовленості про припинення вогню укладали вже тричі, однак жодну так і не втілили.

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