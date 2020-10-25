Азербайджан і Вірменія провели спільні переговори за посередництва Сполучених Штатів Америки. Новий режим припинення вогню почне діяти з 19 години 26 жовтня за московським часом.

Зі спільною заявою про припинення вогню виступили Вірменія, Азербайджан і США ввечері 25 жовтня. Про цен повідомляють заблоковані в Україні російські ЗМІ, передає 24 канал.

Цікаво Карта конфлікту за Нагірний Карабах: які території звільнив Азербайджан

Практично в цей самий час обидві сторони конфлікту заявили про ворожі обстріли. Азербайджан також похвалився звільненням міста Губалди, що просто перед кордоном з Вірменією.

Радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Брайен ще протягом дня заявляв про спроби домовитися щодо припинення вогню. Втім, за його словами, Азербайджан спершу вперто відмовлявся від припинення вогню.

Попередня домовленість про припинення вогню мала діяти з 19 жовтня. Втім фактично домовленості одразу ж були зірвані двома сторонами, а активні бої продовжилися.

Конфлікт в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірний Карабах став лінією зіткнення вірменських і азербайджанських військ. Відтак, регіон постійно обстрілюють з 27 вересня 2020 року. Упродовж загострення Азербайджан поступово просувається в Нагірному Карабаху.

За цей час обидві сторони вже декілька разів домовлялися й про перемир'я, але жодне з них не тривало й кількох годин. Одна зі сторін постійно починала обстріл і зривала домовленості.