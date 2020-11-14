Азербайджан повідомив про проведений обмін тілами загиблих військовиз з Вірменією. Сторони війни обмінялися тілами бійців, що загинули під час боїв за місто Шуші.

Збір тіл загиблих військових у районі Шуші відбувся за участі так званих російських "миротворців". Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

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Там підкреслили, що віддали Вірменії тіла "декількох" загиблих військових. Втім, точної кількості не називають. Натомість Вірменія віддала Азербайджану тіла 6 військових.

Азербайджанське Міноборони також підкреслило, що така гуманітарна акція відбулася у відповідності до мирних домовленостей щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху. Обмін тілами загиблих був одним з пунктів договору.

Про що ще домовилися Азербайджан і Вірменія

Мабуть, ключовим питанням домовленостей є розподіл спірних територій, за які десятками років тривала війна. Вірменія залишається в Нагірному Карабаху, але ті території, які повернув Азербайджан, він залишає за собою.

Крім того, Вірменія повинна повернути Азербайджану 3 райони, розташовані між Нагірним Карабахом і територією самої Вірменії. Контроль за першим з них мають повернути вже 15 листопада. Вірменія залишить за собою хіба що доступ до Лачинського коридору, що сполучає Карабах з її територіями.

Сторони також домовлялися провести обмін військовополоненими. Контролювати ситуацію з дотриманням довленостей мають російські "миротворці", які вже перекинули в Азербайджан понад 1 тисячу одиниць техніки.