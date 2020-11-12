Нагірно-Карабаська республіка скасована: політичні та територіальні зміни за договором 9 листопада в Карабасі. Далі читайте російською.

Россия усилилась в Армении, но проиграла Кавказ. Украина должна делать выводы как с действий Азербайджана, так и с Армении.

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О территориях

Такой примерно должна быть карта Карабаха после выполнения мирного соглашения согласно тексту от 9 ноября, опубликованному в армянских СМИ.

Скорее всего, территория, контролируемая Арменией в Карабахе будет меньше, поскольку азербайджанские войска постараются продвинуться под Чартаром, Мартуни и Шушей, занять нейтральные зоны.

По договору Армения теряет магистрали между Карабахом и Арменией. Дорога через Лачин контролируется "миротворцами" – российским контингентом, и как говорит Алиев, турецкими военными. При этом Армения должна строить дорогу к Степанакерту в обход Лачина.

Внизу вдоль границы, очевидно, будет проходить автотрасса, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, и будет контролироваться российскими пограничными войсками.

Политические изменения

Почему Азербайджан не занял весь Карабах? Да, могли занять все, однако данная конфигурация очень выгодна для Баку. Во-первых, согласно тексту договора, Азербайджан устранил Нагорно-Карабахскую республику как самостоятельного субъекта отношений, теперь это зона прямой ответственности Армении. НКР в соглашениях уже нет, статуса у НКР нет. Статус территории определяет Азербайджан, Армения, Россия, НКР ликвидирована.

Во-вторых, зайти в незащищенный и уязвимый армянский анклав азербайджанцы теперь могут в любой момент, и остановить их нечем, оборона в данной конфигурации невозможна.

В-третьих, Азербайджан получает коридор в Нахичевань, а это было одной из ключевых стратегических задач Азербайджана.

В-четвертых, серьезное международное давление, Россия как член ОДКБ, США и Евросоюз выступали против полной ликвидации армянского Карабаха, поскольку понимали, что впереди может быть новая война. Теперь создан механизм взаимных обязательств Азербайджана и Армении.

Позиция Армении

Армянских войск в Карабахе не будет. НКР как политического буфера уже не будет. Армения пошла на те условия, которые ей дали. Однако Армения может избежать самого тяжелого сценария – полного изгнания. Это временный и неопределенный статус. Армения сохраняет ряд городов, беженцы смогут вернуться в свои дома. Но жить там придется под контролем Азербайджана, с этим придется смириться тем, кто захочет теперь продолжить там жить, и ни о каком самостоятельном развитии территории говорить не приходится – только под азербайджанские гарантии.

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Позиции России

Россия усилила свое влияние в одной стране – в Армении. Но Россия проиграла Кавказ и влияние в Азербайджане и Грузии.

Та политика, которую Россия выстроила в 90-х годах, потерпела полный крах. Россия приняла новы контур отношений, который определила не Москва, а Анкара. Это значит, что Россия будет продолжать отступать. Россия не имеет ресурсов для экономической поддержки Армении. А это значит, что попытки армянской политической элиты выстроить экономическую интеграцию в западный мир будут продолжены – если не Пашиняном, то другими армянскими правительствами.

Причина поражения – экономическая слабость и политическая несамостоятельность Армении, прежде всего, и армяне это прекрасно понимают. Организация договора о коллективной безопасности потерпела полное фиаско. Россия, которая создала ОДКБ, не стала на защиту члена ОДКБ Армении также решительно, как Турция поддержала своего союзника Азербайджан.

Более того, член ОДКБ Беларусь осуществляла поставки в Азербайджан систем вооружения во время войны – то есть прямо нарушив условия договора. В результате Россия в долгосрочной перспективе проигрывает, российский проект ОДКБ по факту недееспособен.

Позиции Турции

Турция стала новым лидером на пост-советском Кавказе. Теперь это главная по влиянию страна в Азербайджане. Несомненно, за этим последует также усиление влияния в Грузии, усиление влияния в Украине, и на постсоветском пространстве в целом.

В целом, события события в Карабахе не говорят о том, что баланс сил и равновесие в регионе сложился надолго. Обстановка остается взрывоопасной, многие риски столкновений сохраняются. Ключевой фактор нестабильности – непоследовательная и не прагматичная российская политика.

Является ли ситуация в Украине точной калькой войны в Карабахе?

Было бы очень упрощенно и не точно накладывать кальку Карабаха на Украину и Донбасс, и говорить, что мы точно в позиции Азербайджана. Скорее всего, Украине надо изучать опыт и Азербайджана и Армении, это не калька, у нас смешались проблемы. Если позиция правового статуса и политического курса Украины у нас схожа с Азербайджаном, то проблемы организации политики, обороны и экономики у нас более всего схожи с Арменией.

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Украина должна сделать главный вывод – государство в вопросах безопасности обязано выстраивать долгосрочную стратегию. Необходимо экономическое и политическое развитие, без которого государства невозможно защитить в любом случае. Без долгосрочной стратегии безопасность ничем гарантировать нельзя, поскольку эффективную оборону обеспечивают только заранее выстроенные государственные структуры и система отношений.

Источник: Facebook