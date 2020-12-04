МЗС Азербайджану викликало посла Франції Захарі Гросса. Французькому диппредставнику оголосили протест через резолюцію про захист вірменського народу. Цей документ ухвалила Національна асамблея (нижня палата французького парламенту).

Азербайджан висловив протест Франції: деталі

Про те, що "рішучий протест азербайджанської сторони довели до відома іншої сторони", повідомила пресслужба МЗС Азербайджану.

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Національна асамблея Франції схвалила резолюцію "Про захист вірменського народу та християнських громад в Європі і на Сході". МЗС Азербайджану розцінює її як безпідставну, недружню та провокаційну,

– мовиться в заяві.

Зауважимо, що нещодавно посол Франції у Азербаджані написав у твіттері: "Французький уряд визнає незалежність свого парламенту, але не визнає незалежність Карабаху".

Які події цьому передували

Напередодні Національні збори Франції підтримали резолюцію із закликом до уряду країни визнати незалежність Карабаху.

Наприкінці листопада таку ж резолюцію ухвалив і Сенат Франції.

Після цього перед французьким посольством в Баку пройшли акції протесту, а деякі депутати азербайджанського парламенту запропонували відкликати посла з Парижа.

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