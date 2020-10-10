Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його держави є турецькі винищувачі F-16. Водночас він запевнив, що участі в бойових діях винищувачі не беруть.

Що турецькі винищувачі роблять в Азербайджані

Турецькі винищувачі F-16 прибули до Азербайджану, щоб взяти участь у військових навчаннях. Про це в інтерв'ю CNN заявив Ільхам Алієв.

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Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю військово-повітряних сил – звичайне явище,

– підкреслив Алієв.

За словами президента, через пандемію коронавірусу цього року Азербайджан та Туреччина провели лише два військові навчання, тоді як минулого року їх було десять.

"Винищувачі F-16 стоять на землі, вони не здійснюють польоти і ні в якому вигляді не беруть участь в боях", – запевнив Алієв.

Крім того, президент звинуватив Вірменію у поширенні фейкових нових. У перші дні протистояння Єреван заявив, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Як стверджує Алієв, це брехня, а ті, що звинувачують Азербайджан, повинні негайно вибачитися.

Цікаво! Це вперше Азербайджан офіційно визнав, що на території держави є винищувачі Туреччини. Раніше журналіст The New York Times Крістіан Тріберт опублікував супутникові фото аеропорту в Гянджі за 3 жовтня. На них було видно винищувачі F-16.

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Країни ворогують вже 30 років. Причиною ворожнечі є Нагірний Карабах. Через поновлення бойових дій 27 вересня постраждали мирні жителі та військові обох держав. Напередодні сторони домовилися про перемир'я з 12:00 10 жовтня, однак бойові дії вони так і не припинили.