Вперше за час боїв за Нагірний Карабах 2020 року Азербайджан підтвердив, що завдав ракетного удару по території Вірменії. Єреван одразу у відповідь заявив, що тепер вправі так само атакувати територію Азербайджану.

Про нові обставини у конфлікті Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху, який активізувався з 27 вересня, розповіли у "Радіо Свобода" 15 жовтня.

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Ракетний удар з боку Азербайджану по Вірменії – факт

14 жовтня Вірменія заявила, що Азербайджан обстріляв ракетами їхню територію. Такі заяви лунали й раніше, в Азербайджані ж постійно спростовували їх.

Однак цього разу Баку несподівано підтвердив: так, удар був – по позиції ракетних установок вірмен, з яких начебто обстрілювали цивільні цілі в Азербайджані (вірмени це заперечують).

Міноборони Азербайджану відзвітувало, що ударом по Вірменії вдалося знищити тактичну балістичну ракетну систему у прикордонній місцевості, де цивільних об'єктів немає.

У відповідь у міноборони Вірменії наголосили: "за тією ж логікою" залишаємо за собою право вдарити по будь-якій військовій цілі на території Азербайджану.

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Того ж 14 жовтня Путін (Росія начебто підтримує Вірменію) і Ердоган (Туреччина є союзником Азербайджану) поговорили телефоном про Нагірний Карабах – вперше від початку конфлікту 27 вересня.

Радикальних заяв після розмови не було: обидві країни закликали сторони конфлікту повернутися до переговорів (хоч Ердоган при цьому наголосив, що Азербайджану повинні повернути "окуповані території").

Однак обстріл Азербайджаном території Вірменії, визнаний Баку, змінив міжнародну диспозицію: тепер Єреван теоретично може звернутися у законний спосіб до Росії з вимогою виконати союзницькі зобов’язання в ОДКБ.

Стаття 4 договору про колективну безпеку передбачає, що за умов "збройного нападу, який загрожує безпеці, стабільності, територіальній цілісності й суверенітету проти будь-якої країни-учасниці", всі інші країни-учасниці на прохання постраждалої держави "негайно нададуть їй необхідну допомогу, включно з військовою".

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Досі усі бойові дії тривали на території, міжнародно визнаний як територія Азербайджану (фактично ж мовиться про Нагірний Карабах, який Баку не контролює).

Азербайджан втратив контроль над територією Нагірного Карабаху на початку 90-х після розвалу СРСР та війни з Вірменією. Відтоді ці землі контролюють вірмени, вони ж там і становлять більшість населення.

Конфлікт не можуть розв'язати вже 30 років, однак історія його довша – понад століття. Усі новини про події навколо Нагірного Карабаху 2020 року читайте на 24 каналі.