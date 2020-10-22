Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про встановлення повного контролю над державним кордоном з Іраном. Азербайджанським військовим вдалось звільнити більше ніж 30 населених пунктів. У Єревані кажуть, що це дезінформація.

Азербайджан з 27 вересня звільнив 142 населених пункти

Останнім кроком до контролю над кордоном стало звільнення селища Агбенд. Про це Алієв написав у твіттері.

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Зі звільненням населеного пункту Агбенд був забезпечений повний контроль над державним кордоном Азербайджану та Ісламської Республіки Іран. Вітаю народу Азербайджану та Ірану,

– написав президент.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Зазначимо, що у Баку заявляють, що з кінця вересня азербайджанські військові звільнили 142 населених пункти. Вони розташовані у Нагірному Карабасі, а також прилеглих районах. Серед цих населених пунктів – міста Джабраїл, Фізулі та Зангілан.

Реакція Вірменії на заяву Алієва

Тим часом, у Міністерстві оборони Вірменії інформацію про контроль Азербайджану над кордоном спростували.