Азербайджан начебто встановив повний контроль над кордоном з Іраном: Вірменія спростовує
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про встановлення повного контролю над державним кордоном з Іраном. Азербайджанським військовим вдалось звільнити більше ніж 30 населених пунктів. У Єревані кажуть, що це дезінформація.
Азербайджан з 27 вересня звільнив 142 населених пункти
Останнім кроком до контролю над кордоном стало звільнення селища Агбенд. Про це Алієв написав у твіттері.
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Зі звільненням населеного пункту Агбенд був забезпечений повний контроль над державним кордоном Азербайджану та Ісламської Республіки Іран. Вітаю народу Азербайджану та Ірану,
– написав президент.
Зазначимо, що у Баку заявляють, що з кінця вересня азербайджанські військові звільнили 142 населених пункти. Вони розташовані у Нагірному Карабасі, а також прилеглих районах. Серед цих населених пунктів – міста Джабраїл, Фізулі та Зангілан.
Реакція Вірменії на заяву Алієва
Тим часом, у Міністерстві оборони Вірменії інформацію про контроль Азербайджану над кордоном спростували.
Що відомо про протистояння у Нагірному Карабасі?Активні військові дії між Азербайджаном та Вірменією розпочались 27 вересня.
З цього часу були дві спроби встановити перемир'я – 10 та 18 жовтня. Проте обидві вони провалились. Сторони звинувачують у зриві домовленостей одна одну. Міжнародна спільнота закликає Єреван та Баку припинити обстріли.