Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв заявив, що вдалося звільнити від окупації та взяти під контроль азербайджанської армії місто Фізулі, що у Нагірному Карабаху та ще 7 сіл району.

Про це Алієв розповів у зверненні до народу, повідомили у Sputnik. Однак, він наголосив, що за час вірменської окупації в Фізулі не залишилося жодної цілої будівлі.

Що було раніше Вірменська армія відступає в Нагірному Карабасі

Зокрема, азербайджанська армія звільнила від окупації такі села у Карабаху:

Гочахмедлі,

Чімен,

Джуварли,

Пірахмедлі,

Мусабейли,

Урекан,

Деделі Фізулінського району.

Місто Фізулі звільнене від окупації, Фізулі – наш, Карабах – це Азербайджан! Сердечно вітаю весь азербайджанський народ з цієї нагоди,

– сказав глава держави.

Він також додав, що "Фізулі є свідком вірменського фашизму".

Що кажуть сторони?

Водночас у генпрокуратурі Азербайджану заявили, що загальне число жертв серед мирного населення Азербайджану до обіду 17 жовтня досягла 60 осіб.

серед мирного населення Азербайджану до обіду 17 жовтня досягла А так звана " Служба з надзвичайних ситуацій Карабаху " заявила, що вночі військові Азербайджану обстріляли кілька центральних і околичних вулиць Степанакерта. Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали 3 мирних жителів, їх доставили до лікарні. Про це повідомили у Радио Азатутюн.

" заявила, що вночі військові Азербайджану обстріляли кілька центральних і околичних вулиць Степанакерта. Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали 3 мирних жителів, їх доставили до лікарні. Про це повідомили у Радио Азатутюн. Крім того, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що в напрямку Азербайджану з боку Збройних сил Вірменії "не велося будь-якого виду вогню". Вона також зазначила, що сили Азербайджану "відновили ракетні удари по мирних поселеннях".

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