Азербайджан звільнив від окупації міста Фізулі в Нагірному Карабаху, – Алієв
Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв заявив, що вдалося звільнити від окупації та взяти під контроль азербайджанської армії місто Фізулі, що у Нагірному Карабаху та ще 7 сіл району.
Про це Алієв розповів у зверненні до народу, повідомили у Sputnik. Однак, він наголосив, що за час вірменської окупації в Фізулі не залишилося жодної цілої будівлі.
Що було раніше Вірменська армія відступає в Нагірному Карабасі
Зокрема, азербайджанська армія звільнила від окупації такі села у Карабаху:
- Гочахмедлі,
- Чімен,
- Джуварли,
- Пірахмедлі,
- Мусабейли,
- Урекан,
- Деделі Фізулінського району.
Місто Фізулі звільнене від окупації, Фізулі – наш, Карабах – це Азербайджан! Сердечно вітаю весь азербайджанський народ з цієї нагоди,
– сказав глава держави.
Він також додав, що "Фізулі є свідком вірменського фашизму".
Що кажуть сторони?
- Водночас у генпрокуратурі Азербайджану заявили, що загальне число жертв серед мирного населення Азербайджану до обіду 17 жовтня досягла 60 осіб.
- А так звана "Служба з надзвичайних ситуацій Карабаху" заявила, що вночі військові Азербайджану обстріляли кілька центральних і околичних вулиць Степанакерта. Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали 3 мирних жителів, їх доставили до лікарні. Про це повідомили у Радио Азатутюн.
- Крім того, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що в напрямку Азербайджану з боку Збройних сил Вірменії "не велося будь-якого виду вогню". Вона також зазначила, що сили Азербайджану "відновили ракетні удари по мирних поселеннях".