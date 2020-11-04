Азербайджан взяв під свій контроль ще 7 населених пунктів у Карабасі: заява Алієва
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що азербайджанські Збройні сили звільнили від вірменської армії 7 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Алієв наголосив, що вірмени повинні звільнити ще щонайменше 3 райони.
В Азербайджані заявили, що з 27 вересня у зоні нагірно-карабахського конфлікту азербайджанські військові взяли під контроль 210 населених пунктів. Про це Алієв повідомив у твіттері.
Важливо В Азербайджані оцінили можливість втручання третіх країн у ситуацію в Нагірному Карабасі
Президент Азербайджану заявив про взяття під контроль таких населених пунктів:
- Мірак,
- Кавдар,
- Мешедіймісмейлі,
- Шефібейлі,
- Башарат,
- Гаракішилер,
- Гараджаллі.
Раніше президент Азербайджану сказав, що готовий зупинити війну у Нагірному Карабасі. Однак для цього Вірменія повинна вивести війська з регіону.
Я неодноразово говорив і можу ще раз повторити, що якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань,
– сказав очільник Азербайджану.
За що воюють у Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, а зараз розгорівся з новою силою.
- Варто відзначити, що більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.
- Протет 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху почалося загострення давнього військового конфлікту.
Поділитися новиною