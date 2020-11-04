Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що азербайджанські Збройні сили звільнили від вірменської армії 7 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Алієв наголосив, що вірмени повинні звільнити ще щонайменше 3 райони.

В Азербайджані заявили, що з 27 вересня у зоні нагірно-карабахського конфлікту азербайджанські військові взяли під контроль 210 населених пунктів. Про це Алієв повідомив у твіттері.

Важливо В Азербайджані оцінили можливість втручання третіх країн у ситуацію в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану заявив про взяття під контроль таких населених пунктів:

Мірак,

Кавдар,

Мешедіймісмейлі,

Шефібейлі,

Башарат,

Гаракішилер,

Гараджаллі.

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Mirek and Kavdar villages of Jabrayil, Meshediismayilli and Shefibeyli villages of Zengilan, Basharat, Garakishiler and Garajalli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 4, 2020

Раніше президент Азербайджану сказав, що готовий зупинити війну у Нагірному Карабасі. Однак для цього Вірменія повинна вивести війська з регіону.

Я неодноразово говорив і можу ще раз повторити, що якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань,

– сказав очільник Азербайджану.

За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, а зараз розгорівся з новою силою.

Варто відзначити, що більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол , який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.

, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії. Протет 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху почалося загострення давнього військового конфлікту.