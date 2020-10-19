Азербайджан захопив міста у Нагірному Карабасі: з’явилося відео звідти
Азербайджанська сторона здійснила наступ на Нагірний Карабах. Міноборони країни опублікувало відеоролик зі захоплених міст.
На південному напрямку зайняли міста Фізулі (Фізулінський район Азербайджану) і Гадрута (Ходжавендский район), повідомляє 24 канал.
Дізнайтеся більше Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Відео захоплених територій опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
На ньому помітно, що вулиці Фізулі пустують – на них немає місцевих жителів. Крім того, у містах лежить покинута військова техніка, зброя та боєприпаси.
Азербайджан захопив міста у Нагірному Карабасі: дивіться відео звідти
Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнув: відео