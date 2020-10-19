Азербайджанська сторона здійснила наступ на Нагірний Карабах. Міноборони країни опублікувало відеоролик зі захоплених міст.

На південному напрямку зайняли міста Фізулі (Фізулінський район Азербайджану) і Гадрута (Ходжавендский район), повідомляє 24 канал.

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Відео захоплених територій опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

На ньому помітно, що вулиці Фізулі пустують – на них немає місцевих жителів. Крім того, у містах лежить покинута військова техніка, зброя та боєприпаси.

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Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я 10 жовтня, але воно тривало недовго – всього кілька годин. 18 жовтня вірменська сторона заявила, що Азербайджан почав наступ у південній частині Нагірного Карабаху. Обидві сторони зазнають втрат. Деталі про ситуацію в регіоні дізнавайтеся за посиланням.

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