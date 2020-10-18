Під час проведення бойової операції на Фізулінському напрямку Азербайджану вдалося захопити військовий об'єкт вірменської армії.

У Міноборони Азербайджану також показали, як їхній солдат захопив позиції вірменських спецсил. Відповідні відео з'явилися 18 жовтня на ютуб-каналі відомства.

Раніше Війна в Карабасі: армія Азербайджану взяла під свій контроль ще низку населених пунктів

Азербайджанська сторона запевнила, що "ворог, залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, був змушений втікати". У відомстві також заявили, що їхня армія зберігає перевагу на всіх лініях фронту.

Захоплення Азербайджаном військової частини Вірменії: відео

Азербайджанський солдат захопив позиції вірменських спецсил: відео

Як відреагували у Вірменії

Прессекретарка Міноборони Вірменії прокоментувала заяву Азербайджану. Відповідний допис з'явився у неї на телеграм-сторінці.

Вона написала, що "армія Азербайджану, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, здійснила атаку в напрямку вірменських позицій".

Шушан Степанян також додала, що місця з точними геолокацією та часом зафіксували 18 жовтня камери відеоспостереження так званої "армії оборони Арцаха" (невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки").

Ситуація у Нагірному Карабасі: що відомо

18 жовтня Вірменія заявила про наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі. Раніше Єреван повідомляв про порушення перемир'я з боку Баку.

Азербайджанські військові застосували артилерію, наголосили в Міноборони Вірменії. Водночас, за даними Баку, вірменські військові влаштували мінометний обстріл по позиціях Азербайджану.

Всі ці повідомлення лунають на тлі чергової домовленостями між сторонами щодо гуманітарного перемир'я в Нагірному Карабасі. Воно мало початися опівночі в ніч на 18 жовтня.

Обидві сторони конфлікту напередодні – 10 жовтня – вже домовлялися про перемир'я, яке було порушене у той же день.

Повномасштабні бойові дії на території Нагірного Карабаху спалахнули 27 вересня. Вірменія та Азербайджан оголосили воєнний стан та почали мобілізацію.



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